أداء سلبي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات اليوم الأحد، اول جلسات الأسبوع، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.



تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 11467 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 1967 نقطة.

انخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 13633 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 4522 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 1978 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 2975 نقطة.