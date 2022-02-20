الكونغ فو يحدد القائمة المبدئية لمنتخب مصر استعدادا للبطولة الإفريقية بالجزائر

أعلن شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للوشوو كونغ فو عن نتائج بطولة اختيار منتخب مصر ساندا عموم استعدادا للمشاركة في البطولة الإفريقية للشباب والساندا التي تقام في الجزائر في شهر مايو المقبل.

وقال شريف مصطفى، إن البطولة شهدت قائمة أولية تضم 72 لاعبا ولاعبة أصحاب المراكز الأربعة الأولى وسوف يتم إقامة تصفية جديدة أخرى للاستقرار على 17 لاعبا ولاعبة قوام المنتخب الوطني للكونغ فو.

وتواجدت في التصفيات الأولية 42 لاعبا و 30 لاعبة سيتم اختيار من ضمنهم 11 لاعبا و 6 لاعبات للمشاركة في أوزان البطولة الإفريقية المختلفة.

وكشف رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للكونغ فو ونائب رئيس الاتحاد الدولي، أنه تم الاستقرار على خطة فنية مُحكمة لعناصر المنتخب من خلال إقامة معسكر مفتوح لمدة 30 يوما ثم يتبعه معسكر مغلق قبل انطلاق البطولة بنحو 45 يوما من أجل إعداد اللاعبين بالشكل الفني والبدني على مستوى.

وتقام البطولة الإفريقية للشباب والساندا في شهر مايو المقبل في الجزائر ثم يتبعها إقامة البطولة الإفريقية للعموم في القاهرة بعد غياب استمر على مدار 5 سنوات حيث ستكون البداية ببطولة إفريقيا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستضافة الفعاليات والبطولات الرياضية العربية والقارية والعالمية على أرض مصر لما تمتلكه من منشآت رياضية متطورة وأماكن سياحية خلابة.