الكرملين: بوتين لا يهتم بمواعيد الغرب حول غزو روسيا لأوكرانيا

أعلن قصر الرئاسة الروسي (الكرملين) اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لا يلتفت لتصريحات الغرب حول "مواعيد غزو" روسيا لأوكرانيا ، فهذا عنصر استفزازي ويؤدي إلى تصعيد التوتر.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف في حديث للتلفزيون الروسي": "الرئيس نفسه لا يلتفت إلى هذا، ولكن بشكل عام، مثل هذه التصريحات، بالطبع تعد عنصرا ذات طبيعة استفزازية. الحقيقة أن هذا يؤدي بشكل مباشر إلى تصعيد التوتر".

وأشار إلى أن ظهور تواريخ مختلفة للغزو الروسي على أوكرانيا يدفع كييف إلى حل مشكلة دونباس بالقوة، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأضاف بيسكوف بهذا الصدد": "هناك نظريات مختلفة. وأنا، على سبيل المثال، سمعت منطق نظرية المؤامرة. ولكن منطقيا جدا بنيت موقفي بشكل لا تشوبه شائبة. انظروا هناك أوكرانيا التي فقدت سلامتها الإقليمية نتيجة لانقلاب مسلح. ويسمح لأوكرانيا في وثائقها المفاهيمية باستخدام القوة في إعادة الأراضي المفقودة. في الوقت نفسه، نرى أن الناتو والولايات المتحدة وبريطانيا ترسل طائرات شحن محشوة بالأسلحة والذخيرة وما إلى ذلك. وفي نفس الوقت يوفرون سقفًا دبلوماسيا وسياسيا".

وأوضح: "السقف إذن. حيث يقولون إنه إذا عبر شخص ما حدود أوكرانيا من روسيا وما إلى ذلك، بغض النظر عن السبب، فستكون هناك عقوبات قوية. هذا يعني أن روسيا ستصبح منبوذة. ألا يستفز هذا أوكرانيا لحل مشكلة دونباس بالقوة؟ كل الروابط في السلسلة تشهد على ذلك. هذه إحدى النظريات. هذه ليست تصريحاتي. لكنني لا أعرف كيف أشرح هذه التدريبات السخيفة يوميا أو عدة مرات في اليوم".

وأشار بيسكوف ، إلى أن تصاعد التوتر في دونباس يصل إلى الحد الأقصى وأي شرارة أو استفزاز بسيط مخطط له يمكن أن يؤدي إلى عواقب لا يمكن إصلاحها.

وتابع": "عندما يتم تصعيد التوتر إلى الحد الأقصى، كما هو الحال الآن، على سبيل المثال، على خط التماس، فإن أي شرارة أو أي حادث غير مخطط له أو أي استفزاز بسيط مخطط له يمكن أن يؤدي إلى عواقب لا يمكن إصلاحها".