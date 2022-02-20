جامعة عين شمس تعقد دورة تدريبية لشئون الطلاب للتعامل مع الصم وضعاف السمع

عقد مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس دورة تدريبية لتدريب الاداريين بإدارات شئون الطلاب بجميع الكليات علي اساسيات لغة الإشارة، بحضور ا. د رنا الهلالي مدير المركز ، ا. د حنان السعيد مدير مركز التعليم الإلكتروني المدمج.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي،

الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

واوضح ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان هذه الدورة التدريبية تأتي في اطار البروتوكول الموقع بين جامعة عين شمس والمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي من اجل مجتمع جامعي دامج بلا حواجز.

وقدم سيادته الشكر للمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي برئاسة الانبا ارميا الاسقف العام علي التعاون المستمر مع الجامعة ومركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة دمج الطلاب في العملية التعليمية، كما قدم سيادته الشكر للأستاذة الدكتورة حنان السعيد مدير مركز التعليم الإلكتروني المدمج علي التنسيق الدائم والمستمر بين جامعة عين شمس والمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي

واشارت ا. د رنا الهلالي مدير مركز خدمات الطلاب ذوى الإعاقة أن التدريب يتم عن طريق مدربين متخصصين من المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، من أجل تجهيز الجامعة للتعامل مع الطلاب الصم وضعاف السمع، وذلك لمدة يومين في الاسبوع علي مدار اربعة اسابيع.

دورة تدريبية لشئون الطلاب للتعامل مع الطلاب الصم وضعاف السمع

دورة تدريبية لشئون الطلاب للتعامل مع الطلاب الصم وضعاف السمع

دورة تدريبية لشئون الطلاب للتعامل مع الطلاب الصم وضعاف السمع

دورة تدريبية لشئون الطلاب للتعامل مع الطلاب الصم وضعاف السمع

دورة تدريبية لشئون الطلاب للتعامل مع الطلاب الصم وضعاف السمع

دورة تدريبية لشئون الطلاب للتعامل مع الطلاب الصم وضعاف السمع

دورة تدريبية لشئون الطلاب للتعامل مع الطلاب الصم وضعاف السمع

دورة تدريبية لشئون الطلاب للتعامل مع الطلاب الصم وضعاف السمع