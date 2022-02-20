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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عالم بيكي بلايندرز .. قصة أشهر مسلسل تلفزيوني قبل إسدال الستار على مواسمه الناجحة

أبطال مسلسل بيكي
أبطال مسلسل بيكي بلايندرز

اقترب عالم بيكي بلايندرز الذي ألفه الكاتب الشهير ستيفن نايت من لحظ النهاية التي ينتظرها جميع محبيه لمعرفة مصير أشهر عائلة في تاريخ العصابات الأوروبية، وعلى رأسهم تومي شيلبي الجندي السابق الذي حول خبرته العسكرية إلى ترسانة للدفاع عن تجارته وأقاربه وكل محبيه. 

توماس شيلبي 

Peaky Blinders هو مسلسل جريمة تاريخي تلفزيوني، بطولة كيليان مورفي الذي يلعب دور رجل عصابات يدير أعماله في مدينة برمنجهام الإنجليزية، في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى، وتسعينيات القرن التاسع عشر .

موعد عرض نهاية بيكي بلايندرز 

يستعد محبو سلسلة  بيكي بلايندرز الشهيرة لتوديع أبطاله وعائلة شيلبي بداية من يوم 27 فبراير الجاري، وهو موعد عرض الموسم السادس والأخير على بي بي سي.

ينتظر محبو مسلسل العصابات وشخصية تومي شيلبي عرض الموسم السادس من Peaky Blinders منذ حوالي عامين وتم تأجيله عدة مرات بسبب جائحة كورونا، لكنه عمل يستحق الانتظار ويحمل الكثير من المفاجآت بحسب تصريحات كاتبه ستيفن نايت. 

أبطال بيكي بلايندرز

أبطال بيكي بلايندرز

منذ بداية عرضه عام 2013، شرك في مسلسل بيكي بلايندرز قائمة كبيرة من نجوم الدراما والسينما العالمية، ويعد الأيرلندي كيليان مورفي على رأسهم، وهو صاحب شخصية توماس أو تومي شيلبي الداهية الكبيرة الذي يتصدى لكل الأعداء سواء في الإجرام أو السياسة. 

شارك في بطولته أيضا كل من توم هاردي، هيلين مكروري، أنابيل واليس، آنيا تايلور جوي، بول أندرسون، سام نيل، أدريان برودي، سام كلافلن، آيدن جيلن، ستيفين جراهام، جو كول، صوفي راندل، فن كول وغيرهم الكثيرون، وكل هؤلاء عملوا تحت قيادة المخرج أوتو باثورست.

برومو نهاية بيكي بلايندرز 

ظهر أول فيديو دعائي للموسم الأخير من Peaky Blinders في نوفمبر الماضي، وظهر فيه تومي شيلبي الذي يقوم بدوره كيليان مورفي وحيدا.

وشهد الموسم الخامس الكثير من الأحداث والمفاجآت، ومن المقرر أن تسرد أحداث الموسم الجديد من المسلسل حقبة الكساد التى حدثت عام 1930 وبداية صعود الفاشية الحاكمة داخل إنجلترا، والتى تشهد أيضا تورط "آل شيلبى" فى بيع الأسلحة الثقيلة لعدد من الدول فى الحرب العالمية الثانية.

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تعرف على موعد عرض الموسم السادس والأخير من مسلسل Peaky Blinders

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نتفليكس تتفوق في ترشيحات الأوسكار وتحصد 26 تنويها

نجاح بيكي بلايندرز 

النجاح الذي حققته مواسم Peaky Blinders كان مشهودا، وترشح على مدار السنوات الماضية لحوار 50 جائزة في مختلف الفئات التلفزيونية، حصل منها على 21 تكريما أبرزها بافتا أفضل عمل درامي عام 2018، والعديد من التكريمات الأخرى على مستوى الصوت والإنتاج والتمثيل لبطلته الراحلة هيلين مكروري. 

انتشار مسلسل بيكي بلايندرز شجع منصة نتفليكس على شراء حقوق عرضه، وبعد إذاعته أصبح المسلسل الأكثر شعبية على مستوى العالم بالنسبة لبيانات نتفليكس خلال عام 2021.

يحتل العمل مكانة مميزة في قلوب مشاهدي المملكة المتحدة خاصة، حتى أن اسمان من أشهر شخصياته أطلقت على الأطفال والمواليد في ظاهرة مميزة خلال عام 2018. 

رحيل بطلة بيكي بلايندرز 

توفيت الممثلة الإنجليزية هيلين مكروري التي اشتهرت بدور العمة بولي في مسلسل العصابات الشهير،  Peaky Blinders، عن عمر 52 عاما، وفق ما أعلنه زوجها داميان لويس في أبريل الماضي.

سبب هذا الخبر صدمة كبيرة لمحبي بولي شيلبي، التي كانت من أبرز شخصيات العمل وأهم عوامل نجاحه، وينتظر الجميع معرفة مصير قصة العائلة بعد رحيل إحدى أعمدتها. 

بيكي بلايندرز Peaky Blinders الموسم الأخير من Peaky Blinders توماس شيلبي عصابة شيلبي عصابات برمنجهام

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