اتهامات لـ فيسبوك بالتحريض على القتل العرقي في إثيوبيا

كشف عدد من الوثائق أن عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك متهمة بالتحريض على القتل العرقي في إثيوبيا، وأن فيسبوك Facebook كانت عاملا أساسيا في المذابح العرقية التى تمت في إثيوبيا.

ووجد تحليل أجراه مكتب الصحافة الاستقصائية (TBIJ)، أن فيسبوك لا يزال يسمح للمستخدمين بنشر محتوى يحرض على العنف من خلال الكراهية والمعلومات المضللة، وأنه يساعد بشكل مباشر في تأجيج التوترات.

وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية فإن التحقيق الذى أجراه مكتب TBIJ كشف أنه بعد هناك بعض الأقارب على الشبكة ربطوا بين منشورات على فيسبوك وقتل ذويهم، كما اتهم أحد كبار أعضاء وسائل الإعلام الإثيوبية الشركة "بالوقوف متفرجًة ومشاهدة إثيوبيا تنهار".

ورفضت شركة ميتا المزاعم ، قائلة إنها "استثمرت في إجراءات السلامة والأمن للتصدي للغة الكراهية واللغة التحريضية لوقف انتشار المعلومات المضللة في إثيوبيا.

وما زاد المشكلة أنه وفقًا للإفصاحات التي قدمتها فرنسيس هوجين، المديرة السابقة في فيسبوك إلى الكونجرس الأمريكي ، أن شركة ميتا كانت على علم بمخاطر مثل هذه المشكلات منذ سنوات.

وفي يناير 2019 ، صنف تقرير داخلي عن "On-FB Badness" ،وهو مقياس للمحتوى الضار على المنصة الوضع في إثيوبيا بأنه "خطير" ، وهو ثاني أعلى فئة فيه، كما صعدت إثيوبيا إلى قمة قائمة فيسبوك للبلدان التي تحتاج إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.

وأخبرت مصادر متعددة مكتب TBIJ أن فيسبوك عيّن فقط أول مسؤول تنفيذي كبير للسياسات من إثيوبيا للعمل في شرق إفريقيا في سبتمبر ، وهو ادعاء اعترض عليه فيسبوك الذي قال إن لديه "فريق سياسة عامة ذو خبرة" مخصص للمنطقة لمدة ثلاث سنوات.

وتدير شركة ميتا برنامجًا لفحص الحقائق تابعًا لجهة خارجية ، مما يوفر للشركاء إمكانية الوصول إلى الأدوات الداخلية والدفع مقابل عمليات التحقق من صحة الأخبار.

وقالت Mercy Ndegwa ، مديرة السياسة العامة في شركة ميتا لمنطقة الشرق والقرن الأفريقي: "لأكثر من عامين ، استثمرنا في تدابير السلامة والأمن في إثيوبيا ، وإضافة المزيد من الموظفين ذوي الخبرة المحلية وبناء قدرتنا على اكتشاف الكراهية والتحريض."

وأضافت أنه "نظرًا لتصاعد الموقف ، اتخذنا إجراءات إضافية ونستمر في مراقبة النشاط على منصتنا وتحديد المشكلات فور ظهورها وإزالة المحتوى الذي يخالف قواعدنا بسرعة."

وفي وقت سابق، أن تحقيقات صحفية كشفت أن منصة فيسبوك متهمة بالتورط في أحداث العنف التي شهدتها الهند العام الماضي، والتي راح ضحيتها عشرات المواطنين من المسلمين على يد الهندوس، وتستند التحقيقات إلى أن فيسبوك لم توقف شلالات خطابات الكراهية لأسباب سياسية والتي انتشرت على المنصة "كالنار في الهشيم" والتي أدت بشكل واضح فيما بعد إلى موجات دموية عنيفة.