عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اتهامات لـ فيسبوك بالتحريض على القتل العرقي في إثيوبيا

اتهامات لفيسبوك
اتهامات لفيسبوك بالتحريض على القتل العرقي في إثيوبيا

كشف عدد من الوثائق أن عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك متهمة بالتحريض على القتل العرقي في إثيوبيا، وأن فيسبوك Facebook  كانت عاملا أساسيا في المذابح العرقية التى تمت في إثيوبيا. 

ووجد تحليل أجراه مكتب الصحافة الاستقصائية (TBIJ)، أن فيسبوك لا يزال يسمح للمستخدمين بنشر محتوى يحرض على العنف من خلال الكراهية والمعلومات المضللة، وأنه يساعد بشكل مباشر في تأجيج التوترات.

ميتا تتراجع.. غادرت قائمة الـ10 شركات الأعلى عالميا من حيث القيمة السوقية

اتهامات جديدة لـ ميتا بتقديم معلومات خاطئة وتضليل المستثمرين

وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية فإن التحقيق الذى أجراه مكتب TBIJ كشف أنه بعد هناك بعض الأقارب على الشبكة ربطوا بين منشورات على فيسبوك وقتل ذويهم، كما اتهم أحد كبار أعضاء وسائل الإعلام الإثيوبية الشركة "بالوقوف متفرجًة ومشاهدة إثيوبيا تنهار".        

ورفضت شركة ميتا المزاعم ، قائلة إنها "استثمرت في إجراءات السلامة والأمن للتصدي للغة الكراهية واللغة التحريضية لوقف انتشار المعلومات المضللة في إثيوبيا.

وما زاد المشكلة أنه وفقًا للإفصاحات التي قدمتها فرنسيس هوجين، المديرة السابقة في فيسبوك إلى الكونجرس الأمريكي ، أن شركة ميتا كانت على علم بمخاطر مثل هذه المشكلات منذ سنوات. 

وفي يناير 2019 ، صنف تقرير داخلي عن "On-FB Badness" ،وهو مقياس للمحتوى الضار على المنصة الوضع في إثيوبيا بأنه "خطير" ، وهو ثاني أعلى فئة فيه، كما صعدت إثيوبيا إلى قمة قائمة فيسبوك للبلدان التي تحتاج إلى اتخاذ إجراءات عاجلة. 

وأخبرت مصادر متعددة مكتب TBIJ أن فيسبوك عيّن فقط أول مسؤول تنفيذي كبير للسياسات من إثيوبيا للعمل في شرق إفريقيا في سبتمبر ، وهو ادعاء اعترض عليه فيسبوك الذي قال إن لديه "فريق سياسة عامة ذو خبرة" مخصص للمنطقة لمدة ثلاث سنوات. 

وتدير شركة ميتا برنامجًا لفحص الحقائق تابعًا لجهة خارجية ، مما يوفر للشركاء إمكانية الوصول إلى الأدوات الداخلية والدفع مقابل عمليات التحقق من صحة الأخبار. 

وقالت Mercy Ndegwa ، مديرة السياسة العامة في شركة ميتا لمنطقة الشرق والقرن الأفريقي: "لأكثر من عامين ، استثمرنا في تدابير السلامة والأمن في إثيوبيا ، وإضافة المزيد من الموظفين ذوي الخبرة المحلية وبناء قدرتنا على اكتشاف الكراهية والتحريض." 

وأضافت أنه "نظرًا لتصاعد الموقف ، اتخذنا إجراءات إضافية ونستمر في مراقبة النشاط على منصتنا وتحديد المشكلات فور ظهورها وإزالة المحتوى الذي يخالف قواعدنا بسرعة." 

وفي وقت سابق، أن تحقيقات صحفية كشفت أن منصة فيسبوك متهمة بالتورط في أحداث العنف التي شهدتها الهند العام الماضي، والتي راح ضحيتها عشرات المواطنين من المسلمين على يد الهندوس، وتستند التحقيقات إلى أن فيسبوك لم توقف شلالات خطابات الكراهية لأسباب سياسية والتي انتشرت على المنصة "كالنار في الهشيم" والتي أدت بشكل واضح فيما بعد إلى موجات دموية عنيفة.    

فيسبوك اثيوبيا Facebook شركة ميتا الكراهية والمعلومات المضللة العنف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد| لحظة انتشال جثة ضابط بعد سقوط مروحيته

عايزين يطلعوني مجنون.. ما سبب وحقيقة القطيعة بين فاروق فلوكس ونجله احمد ؟

رسميا.. "أون تايم سبورتس" تعلن إذاعة مباراتي مصر والسنغال بتصفيات كأس العالم

3 أيام من الطقس السيئ.. تعرف على نوة الشمس الصغرى التي نمر بذروتها اليوم

ما عقار الكركمين الذي حبس صاحبه.. القصة الكاملة للقبض على الصيدلي أحمد أبو النصر محتكر الفضائيات

مصرع 4 شباب فى حادث مروع بمدينة نصر.. صور

إبراهيم سعيد : هذا الثنائي لا يستحق التواجد فى نادى الزمالك

أحمد أبو النصر صاحب فنكوش الكركمين ..باع الوهم للمرضى |والأطباء ترحب بضبطه

ترشيحاتنا

عصابة المعادي.. خطفت سيدة ثرية والمباحث تكشف التفاصيل |فيديوجراف

تفاصيل لقاء أبو الغيط برئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري

روسيا تغلق جزءا من مجالها الجوي.. وسفن حربية تتجه نحو حدود أوكرانيا

شاهد| لحظة انتشال جثة ضابط بعد سقوط مروحيته

اتهامات لـ فيسبوك بالتحريض على القتل العرقي في إثيوبيا

البرلمان الإيراني يحذر من العودة للاتفاق النووي دون ضمانات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد المرحلة الختامية لـ "سيناء- 6".. صور

زي الأفلام.. رجل ثمانيني يهرب حبيبته العجوز من دار مسنين

ما عقار الكركمين الذي حبس صاحبه.. القصة الكاملة للقبض على الصيدلي أحمد أبو النصر محتكر الفضائيات

بعد ابنها.. تفاصيل إصابة الملكة إليزابيث بكورونا رغم تلقيها اللقاح

فيديو

أعشاب مجهولة.. تفاصيل القبض على طبيب الكركمين أحمد أبو النصر

موعد انتهاء الشتاء .. حالة الطقس الأيام المقبلة .. تغطية خاصة

طبيب الكركمين لعلاج المفاصل.. تفاصيل القبض على أحمد أبو النصر

4 شباب ضحية حادث مدينة نصر المأساوي.. ماذا حدث؟ فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

المستشار أسـامة الصعيدي

الخطاب المصري في بروكسل

جاسم بودي

جاسم بودي يكتب : رسالة إلى أحمد الناصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ