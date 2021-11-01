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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لأسباب سياسية.. فيسبوك لم يتحرك لوقف الكراهية وقتل الهندوس للمسلمين في الهند| تفاصيل

فيسبوك لم يتحرك لوقف
فيسبوك لم يتحرك لوقف الكراهية وقتل الهندوس للمسلمين في الهند

كشفت تحقيقات صحفية أن منصة فيسبوك متهمة بالتورط في أحداث العنف التي شهدتها الهند العام الماضي، والتي راح ضحيتها عشرات المواطنين من المسلمين على يد الهندوس، وتستند التحقيقات إلى أن فيسبوك لم توقف شلالات خطابات الكراهية لأسباب سياسية والتي انتشرت على المنصة "كالنار في الهشيم" والتي أدت بشكل واضح فيما بعد إلى موجات دموية عنيفة.   


وبحسب تحقيق من صحيفة الواشنطن بوست فإنه وفقا لعدد من الوثائق الداخلية في فيسبوك وجد أن الشركة لم تتصرف حيال مجموعات كبيرة وأعداد هائلة من الصفحات يروجها مستخدمون هندوس  تروج لقتل مسلمى الهند.

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وتم الكشف عن هذه الوثائق التي تدين فيسبوك لتقاعصها لمنع الكراهية على منصتها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة والتي كشفتها في الأساس الموظفة السابقة لدى الشركة فرانسيس هوجين ، والتي تتألف من أبحاث ومنشورات على لوحة رسائل الشركة وكان بعضها سبق أن أبلغت عنه صحيفة وول ستريت جونال. 


وتستند هوجين أيضًا إلى المستندات التي تمت مراجعتها بشكل مستقل بواسطة صحيفة واشنطن بوست ، بالإضافة إلى أكثر من 12 مقابلة مع موظفين سابقين في فيسبوك وخبراء في الصناعة لديهم معرفة بممارسات الشركة في الخارج.

 

وحذرت تقارير من باحثي فيسبوك من أن الشركة كانت تؤجج الانقسامات بين الأغلبية الهندوسية في الهند والأقليات المسلمة، ورغم أن باحثو الشركة اقترحوا حذف حسابات الجماعات الهندوسية التي تحض على العنف، إلا أن فيسبوك قد تجاهلت الأمر برمته.

 

وتم إخبار الباحثين إن الأمر حساس سياسيا للغاية لأن المجموعات الهندوسية التي تؤجج لأعمال العنف ضد مسلمي الهند مرتبطة برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.


ونشر حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي  وهو جزء من التحالف الذي يقف وراء صعود مودي السياسي خطابًا تحريضيًا ضد الأقلية المسلمة في البلاد ، حيث يمكن أن يترجم التضليل وخطاب الكراهية إلى عنف حقيقي ، مما يجعل مخاطر بروتوكولات الأمان المحدودة هذه عالية بشكل خاص. 


وقام الباحثون بتوثيق حزب بهاراتيا جاناتا باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي ، بما في ذلك فيسبوك وواتسآب ، لتشغيل حملات دعائية معقدة يقول العلماء إنها تلعب دورًا في التوترات الاجتماعية القائمة ضد المسلمين.

صورة من واشنطن بوست، تجمع بين مارك زوكربيرج مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
 

وعلى الرغم من تأكيدات فيسبوك بأنه سيزيد من جهود الاعتدال ، عندما اندلعت أعمال الشغب في دلهي العام الماضي ، ظلت الدعوات إلى العنف ضد المسلمين موجودة على الموقع ، على الرغم من الإبلاغ عنها ، إلى أدت أعمال الشغب الدينية المميتة في فبراير 2020 في دلهي عن مقتل 53 شخصًا من المسلمين. 


قال المتحدث باسم فيسبوك ، داني ليفر ، "إن الشركة قد أحرزت تقدمًاولديها فرق عمل مخصصة لوقف إساءة الاستخدام على منصتنا في البلدان التي ترتفع فيها مخاطر الصراع والعنف، كما  لدينا أيضًا فرق عالمية مع متحدثين أصليين يراجعون المحتوى بأكثر من 70 لغة جنبًا إلى جنب مع خبراء في القضايا الإنسانية وقضايا حقوق الإنسان ".
 

فيسبوك المسلمين الهندوس الهند خطابات الكراهية

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