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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين رئيس تؤدي العمرة بدون زوجها هادي الباجوري

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

شاركت الفنانة ياسمين رئيس جمهورها بصورة لها من الحرم المكي؛ أثناء تأديتها العمرة؛ عقب تعرضها للهجوم بسبب تصريحات زوجها المخرج هادي الباجوري، حيث ظهرت ياسمين بدون زوجها في العمرة.


ونشرت ياسمين رئيس صورة لها وهى ترتدي جلباب أبيض، وعلقت عليها: "الحمد لله".


وكان هادي الباجوري قد صرح بأنه لا يمانع أن تقدم زوجته ياسمين رئيس أي مشاهد رومانسية ومشاهد بها قبلات أو “بوس".

 


ياسمين رئيس وخلاف مع زوجها بسبب تصريحاته:

حتى الآن، لم تعلّق النجمة ياسمين رئيس على التصريحات التي أطلقها زوجها هادي الباجوري مؤخرًا في أحدث ظهور تليفزيوني له، ولكن مصدرا مقربا صرح بأن هناك خلاف كبير وقع بين ياسمين وهادي بسبب تصريحاته .

وتتواجد ياسمين رئيس حاليًا في السعودية بعد نجاح مسرحيتها أحفاد ريّا وسكينة والتي شاركت بها ضمن فعاليات موسم الرياض، ولم تقابل زوجها إلى الآن.

تصدرت ياسمين رئيس التريند، بعد تصريحات زوجها المخرج هادى الباجورى المثيرة للجدل والتى ردت عليها برسالة غامضة.

وعلقت ياسمين رئيس علي تصريحات زوجها المخرج هادى الباجورى المثيرة للجدل، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ونشرت ياسمين رئيس مقطع فيديو من أحد أفلامها، وعلقت عليه كاتبة: “بلاش تبوسني”.

وتفاعل معها عدد كبير من المتابعين، وجاءت التعليقات كالاتي: “ناس معندهاش دم لا حول ولا قوة الا بالله - جوزها قال معندوش مانع عادي يعني - هادي الباجوري يشعر بالسعادة الان”.

وتصدرت ياسمين رئيس، تريند جوجل بعد تصريحات زوجها المخرج هادى الباجورى المثيرة للجدل والتى كشف عنها فى برنامج “كلام الناس”.

كان هادى الباجورى قال عن زوجته ياسمين رئيس: :ليس لديى مانع أن تقدم مشاهد رومانسية ومشاهد بها قبلات أو “بوس”.

وتقوم حاليا ياسمين رئيس بالتجهيز لعرض مسرحية “احفاد ريا وسكينة” مع الفنانة دينا الشربينى حيث من المقرر عرضها فى موسم الرياض.

ياسمين رئيس الفنانة ياسمين رئيس الحرم المكي هادي الباجوري المخرج هادى الباجورى زوجها المخرج هادي الباجوري

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