عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر بيع وشراء الريال السعودي اليوم الإثنين 21-2-2022

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي اليوم الاثنين

ينشر موقع "صدى البلد" أسعار صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 21 فبراير 2022، وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

أسعار صرف الريال السعودى اليوم الاثنين

وسجلت أسعار صرف الريال السعودى مستهل تعاملات اليوم الاثنين فى البنوك كالتالى : استقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزيس المصرى عند 4.17 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك (مصر، الأهلى، الأهلي المتحد ) نحو 4.18 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الاثنين فى بنوك( بلوم ، عودة، الأهلي المتحد ، المشرق، فيصل الاسلامي،المصرف العربي الدولي ، HSBC) نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.


سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الاثنين فى بنوك (قناة السويس، الإمارات دبى الوطني، الإسكندرية) 4.16جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الاثنين بنك كريدى اجريكول نحو 4.14جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك (التنمية الصناعية، قطر الوطني QNB )نحو 4.13 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.


وصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الاثنين فى بنك أبوظبي الأول  4.11جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

 

وصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الاثنين فى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.10جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.


وصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الاثنين فى العربي الافريقي الدولي نحو 4.07 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنوك( أبوظبي التجاري ، الكويت الوطني،العقارى المصري العربي ) نحو 4.07 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.


سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر إيران نحو 4.05جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

 

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى المصرف المتحد نحو 4.04 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.

 

الريال السعودى البنك المركزي العربي الافريقي سعر صرف الريال السعودي الجنيه المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي جديد.. الأرصاد تعلن حالة الطقس من الأربعاء حتى الجمعة

فضحنا دوليا.. نهاد أبو القمصان تطالب بالقبض على عريس الإسماعيلية

مفاجأة.. أحمد أبوالنصر تسبب في وفاة مريض سكر بعد تناوله الكركمين.. فيديو

عايزين يطلعوني مجنون.. ما سبب وحقيقة القطيعة بين فاروق فلوكس ونجله احمد ؟

طبيب الكركمين.. الحبس عامين ونصف للصيدلي أحمد أبو النصر

3 لاعبين جدد في قائمة منتخب مصر و3 خارجها.. كيف يفكر كيروش قبل مباراة مصر والسنغال

رفضت إقامة علاقة وقت صلاة الجمعة.. زوج يكهرب زوجته في البحيرة

رسميا.. "أون تايم سبورتس" تعلن إذاعة مباراتي مصر والسنغال بتصفيات كأس العالم

موضوعات متعلقة

اقتصاد السعودية| وزارة المالية تحصل على شهادة "الآيزو" في إدارة استمرارية الأعمال

ترشيحاتنا

أحمد أبو النصر طبيب الكركمين ليس الأول.. أرباح خيالية يحققها النصب بالخلطات

سعر بيع وشراء الريال السعودي اليوم الإثنين 21-2-2022

ياسر عبد الرؤوف يكشف سبب اعتذاره عن الانضمام إلى لجنة الحكام.. فيديو

باحث بالفضاء يجد دليلا على علاقة الكائنات الفضائية بالفراعنة

الأهلي يحسم نقاط الخلاف مع موسيماني.. وتحديد موعد تجديد عقده

ضبط المتهم بسحل فتاة لسرقة هاتفها في المعصرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد السخرية من صورة روبي ومي عمر.. تفاصيل قصة رانيا وسكينة رمضان 2022

مأساة في حياة شقيق فنانة شهيرة.. كيف انتهت حياة يوسف فخر الدين الفنية؟

تزوج اشهر الفنانات ورحل برصاصة في ظروف غامضة.. من قتل دنجوان السينما المصرية؟

رئيس الأركان يشهد المرحلة الختامية لـ "سيناء- 6".. صور

فيديو

حقيقة تأجيل الدراسة وموعد الامتحانات وموقف الغياب .. وزارة التربية والتعليم توضح .. فيديو

ما لا تعرفه عن الطيار الذي أبهر البريطانيين بطريقة هبوطه .. فيديو

شارك في فيلمي الحوت الأزرق والشرابية.. وفاة الفنان الشاب جمال فؤاد

تغييرات في قائمة المنتخب.. كيف يفكر كيروش قبل مباراة مصر والسنغال| فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ