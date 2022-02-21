حبس شخصين تخصصا في سرقة المواطنين بالإكراه في القاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بسرقة مواطنين بالإكراه تحت تهديد الأسلحة البيضاء بالقاهرة.

كلفت جهات التحقيق، رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكانت تمكن رجال المباحث من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامها بسرقة مواطنين بالإكراه تحت تهديد الأسلحة البيضاء وتم ضبطهما وإعادة المسروقات ، جاءت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من المقدم باهر بشلاوي رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس يفيد ورود بلاغ من شخصين قررا بأنهما حال سيرهما بدائرة القسم فوجئا بقيام أحد الأشخاص بإستيقافهما وتهديدهما بسلاح أبيض "سكين" والاستيلاء منهما على هاتف محمول – متعلقات شخصية كرهاً عنهما.

بإجراء التحريات المكثفة وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة القسم تم ضبطهما ، وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها.

وبمواجهتهما أقرا لارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضافا بتخلصهما من السلاح الأبيض المُستخدم فى إرتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام.

باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمان والمضبوطات ، وإتهماهما بسرقتهما بالإكراه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.