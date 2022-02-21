عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

6 نصائح ذهبية لتأمين بياناتك على فيسبوك من الاختراق

6 نصائح ذهبية لتأمين
6 نصائح ذهبية لتأمين بياناتك على فيسبوك من الاختراق

يتعرض الكثير من المستخدمين في فيسبوك للاختراق وسرقة بياناتهم الشخصية، وعلى الرغم من القيام من اتباع بعض الخطوات للحفاظ على بيانات فيسبوك إلا أنها لا تعتبر كافية بشكل كبير للحفاظ على الخصوصية، وكذلك الحفاظ على سرية البيانات من الهاكرز الذين قد يسيئوا استخدامها وتسريبها. 


وبحسب موقع Lifehacker فإن هناك عدد من النصائح والخطوات التى يجب تفعيلها للحفاظ على خصوصيتك والحفاظ على بياناتك في فيسبوك ومنعها من الاختراق بالإضافة إلى أنه يمكنك معرفة إذا كنت مخترقا بالفعل.    

اتهامات لـ فيسبوك بالتحريض على القتل العرقي في إثيوبيا

200 مليار دولار.. فيسبوك يعلن للمرة الأولى عن خسارة يومية للمستخدمين

1-حذف بياناتك السرية على فيسبوك:

 

وعند استخدامك لخدمات التسوق عبر الانترنت وإضافة معلوماتك الخاصة ببطاقاتك الائتمانية، سيتوجب عليك حذف جميع حسابات التسوق الخاصة إلى جانب محو سجل التصفح وكلمات المرور وذاكرة التخزين المؤقت وملفات تعريف الارتباط، لمنع سرقتها لاحقا واستغلالها.

 

2- إخفاء قائمة الأصدقاء:

 

إذا كنت لا تريد احد سواك يرى قائمة الأصدقاء الخاصة بك، على اضغط على "Friends" فى ملفك الشخصى على فيسبوك، و اضغط على زر التحرير "edit" وحدد "Only me" فى القائمة المنسدلة.


3- تقييد طلبات الاصدقاء:

 

يتلقى مستخدم الفيسبوك العديد من طلبات الصداقة من الغرباء وخاصة الفتيات، وللتحكم في هذا الامر، اذهب الى قائمة الإعدادات"settings" اختر الخصوصية" Privacy" اضغط على "من يستطيع ارسال طلبات صداقة اليك" واختر Friends of Friends.

 

4- حذف منشوراتك القديمة إذا كانت تحتوى على معلومات شخصية  

 

1. اذهب إلى صفحتك الشخصية على فيسبوك، واضغط على إدارة المنشورات Manage Posts.
2. اختر العام الذي تريد حذف أو إخفاء منشوراته.
3. اضغط على "طريقة عرض الشبكة" grid view سوف يظهر لك المنشورات بالترتيب حسب تاريخ نشرها.
4. اختر الشهر الذي تريد حذف أو إخفاء منشوراته، يمكنك تحديد منشورات معينة تصل إلى 50 منشورا مرة واحدة.
5. سوف تظهر لك رسالة أسفل الشاشة "يمكنك إخفاء المنشورات المحددة"، اضغط على التالي واختر ما تريد فعله ما بين إخفاء المنشورات أو إزالة الإشارات أو حذف المنشورات.

 

5- قفل الملف الشخصي


وبمجرد قفل ملف التعريف الخاص بك على فيسبوك، لا يتمكن أي شخص ليس بقائمة أصدقاؤك على الموقع، من تكبير صورة الملف الشخصي بالحجم الكامل وصورة الغلاف الخاصة بك أو مشاركتها أو تنزيلها، كما لا يمكن لغير الأصدقاء رؤية الصور والمنشورات على الجدول الزمني للحساب المقفل سواء أكانت تلك المشاركات قديمة أو جديدة.

وتتيح ميزة قفل الملف الشخصي أو "Facebook Profile Lock"، لمستخدمي فيسبوك المزيد من التحكم في ملفاتهم الشخصية والمحافظة على خصوصيتهم من أعين المتطفلين، وذلك من خلال تطبيق إعدادات خصوصية متعددة.

 

6- معرفة إذا كنت مخترقا بالفعل :

 

ويمكن للمستخدمين الذين يريدون معرفة إذا تم اختراقهم وتسريب البيانات الحساسة الدخول على عدد من المواقع التى تظهر للمستخدمين المعلومات التى تم تسريبها عنهم، مثل موقع haveibeenpwned.com أو القيام باتباع الخطوات الآتية :  

 

انتقل إلى عنوان URL: haveibeenpwned.com على جهاز الكمبيوتر.

 

ادخل معرف البريد الإلكتروني الخاص بك في شريط البحث واضغط على Enter أو تأكيد .

 

سترى قائمة كاملة بقواعد البيانات المسربة وتم تسريب بريدك الإلكتروني، سيوفر لك موقع الويب أيضًا قائمة بالشركات التي لديها بياناتك التي تم اختراقها في الماضي.

 

إذا تم اختراق بريدك الإلكتروني ، فسيقوم موقع الويب بإعطائك تحذيرًا لتغيير كلمة المرور الخاصة بك على الفور وتمكين المصادقة الثنائية على حسابك حتى لا يتمكن أي شخص آخر غيرك من الوصول إلى حسابك ، حتى لو كان لديه بيانات اعتمادك.
 

فيسبوك سرقة بيانات فيسبوك حماية بيانات فيسبوك اختراق فيسبوك تأمين فيسبوك حماية فيسبوك خصوصية فيسبوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي جديد.. الأرصاد تعلن حالة الطقس من الأربعاء حتى الجمعة

فضحنا دوليا.. نهاد أبو القمصان تطالب بالقبض على عريس الإسماعيلية

مفاجأة.. أحمد أبوالنصر تسبب في وفاة مريض سكر بعد تناوله الكركمين.. فيديو

عايزين يطلعوني مجنون.. ما سبب وحقيقة القطيعة بين فاروق فلوكس ونجله احمد ؟

طبيب الكركمين.. الحبس عامين ونصف للصيدلي أحمد أبو النصر

3 لاعبين جدد في قائمة منتخب مصر و3 خارجها.. كيف يفكر كيروش قبل مباراة مصر والسنغال

رفضت إقامة علاقة وقت صلاة الجمعة.. زوج يكهرب زوجته في البحيرة

رسميا.. "أون تايم سبورتس" تعلن إذاعة مباراتي مصر والسنغال بتصفيات كأس العالم

ترشيحاتنا

مصر المقاصة : مواجهة الأهلي صعبة وسنخوضها بغرض الفوز.. فيديو

أحمد أبو النصر طبيب الكركمين ليس الأول.. أرباح خيالية يحققها النصب بالخلطات

سعر بيع وشراء الريال السعودي اليوم الإثنين 21-2-2022

ياسر عبد الرؤوف يكشف سبب اعتذاره عن الانضمام إلى لجنة الحكام.. فيديو

باحث بالفضاء يجد دليلا على علاقة الكائنات الفضائية بالفراعنة

الأهلي يحسم نقاط الخلاف مع موسيماني.. وتحديد موعد تجديد عقده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد السخرية من صورة روبي ومي عمر.. تفاصيل قصة رانيا وسكينة رمضان 2022

مأساة في حياة شقيق فنانة شهيرة.. كيف انتهت حياة يوسف فخر الدين الفنية؟

تزوج اشهر الفنانات ورحل برصاصة في ظروف غامضة.. من قتل دنجوان السينما المصرية؟

رئيس الأركان يشهد المرحلة الختامية لـ "سيناء- 6".. صور

فيديو

حقيقة تأجيل الدراسة وموعد الامتحانات وموقف الغياب .. وزارة التربية والتعليم توضح .. فيديو

ما لا تعرفه عن الطيار الذي أبهر البريطانيين بطريقة هبوطه .. فيديو

شارك في فيلمي الحوت الأزرق والشرابية.. وفاة الفنان الشاب جمال فؤاد

تغييرات في قائمة المنتخب.. كيف يفكر كيروش قبل مباراة مصر والسنغال| فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ