6 نصائح ذهبية لتأمين بياناتك على فيسبوك من الاختراق

يتعرض الكثير من المستخدمين في فيسبوك للاختراق وسرقة بياناتهم الشخصية، وعلى الرغم من القيام من اتباع بعض الخطوات للحفاظ على بيانات فيسبوك إلا أنها لا تعتبر كافية بشكل كبير للحفاظ على الخصوصية، وكذلك الحفاظ على سرية البيانات من الهاكرز الذين قد يسيئوا استخدامها وتسريبها.



وبحسب موقع Lifehacker فإن هناك عدد من النصائح والخطوات التى يجب تفعيلها للحفاظ على خصوصيتك والحفاظ على بياناتك في فيسبوك ومنعها من الاختراق بالإضافة إلى أنه يمكنك معرفة إذا كنت مخترقا بالفعل.

1-حذف بياناتك السرية على فيسبوك:

وعند استخدامك لخدمات التسوق عبر الانترنت وإضافة معلوماتك الخاصة ببطاقاتك الائتمانية، سيتوجب عليك حذف جميع حسابات التسوق الخاصة إلى جانب محو سجل التصفح وكلمات المرور وذاكرة التخزين المؤقت وملفات تعريف الارتباط، لمنع سرقتها لاحقا واستغلالها.

2- إخفاء قائمة الأصدقاء:

إذا كنت لا تريد احد سواك يرى قائمة الأصدقاء الخاصة بك، على اضغط على "Friends" فى ملفك الشخصى على فيسبوك، و اضغط على زر التحرير "edit" وحدد "Only me" فى القائمة المنسدلة.



3- تقييد طلبات الاصدقاء:

يتلقى مستخدم الفيسبوك العديد من طلبات الصداقة من الغرباء وخاصة الفتيات، وللتحكم في هذا الامر، اذهب الى قائمة الإعدادات"settings" اختر الخصوصية" Privacy" اضغط على "من يستطيع ارسال طلبات صداقة اليك" واختر Friends of Friends.

4- حذف منشوراتك القديمة إذا كانت تحتوى على معلومات شخصية

1. اذهب إلى صفحتك الشخصية على فيسبوك، واضغط على إدارة المنشورات Manage Posts.

2. اختر العام الذي تريد حذف أو إخفاء منشوراته.

3. اضغط على "طريقة عرض الشبكة" grid view سوف يظهر لك المنشورات بالترتيب حسب تاريخ نشرها.

4. اختر الشهر الذي تريد حذف أو إخفاء منشوراته، يمكنك تحديد منشورات معينة تصل إلى 50 منشورا مرة واحدة.

5. سوف تظهر لك رسالة أسفل الشاشة "يمكنك إخفاء المنشورات المحددة"، اضغط على التالي واختر ما تريد فعله ما بين إخفاء المنشورات أو إزالة الإشارات أو حذف المنشورات.

5- قفل الملف الشخصي



وبمجرد قفل ملف التعريف الخاص بك على فيسبوك، لا يتمكن أي شخص ليس بقائمة أصدقاؤك على الموقع، من تكبير صورة الملف الشخصي بالحجم الكامل وصورة الغلاف الخاصة بك أو مشاركتها أو تنزيلها، كما لا يمكن لغير الأصدقاء رؤية الصور والمنشورات على الجدول الزمني للحساب المقفل سواء أكانت تلك المشاركات قديمة أو جديدة.

وتتيح ميزة قفل الملف الشخصي أو "Facebook Profile Lock"، لمستخدمي فيسبوك المزيد من التحكم في ملفاتهم الشخصية والمحافظة على خصوصيتهم من أعين المتطفلين، وذلك من خلال تطبيق إعدادات خصوصية متعددة.

6- معرفة إذا كنت مخترقا بالفعل :

ويمكن للمستخدمين الذين يريدون معرفة إذا تم اختراقهم وتسريب البيانات الحساسة الدخول على عدد من المواقع التى تظهر للمستخدمين المعلومات التى تم تسريبها عنهم، مثل موقع haveibeenpwned.com أو القيام باتباع الخطوات الآتية :

انتقل إلى عنوان URL: haveibeenpwned.com على جهاز الكمبيوتر.

ادخل معرف البريد الإلكتروني الخاص بك في شريط البحث واضغط على Enter أو تأكيد .

سترى قائمة كاملة بقواعد البيانات المسربة وتم تسريب بريدك الإلكتروني، سيوفر لك موقع الويب أيضًا قائمة بالشركات التي لديها بياناتك التي تم اختراقها في الماضي.

إذا تم اختراق بريدك الإلكتروني ، فسيقوم موقع الويب بإعطائك تحذيرًا لتغيير كلمة المرور الخاصة بك على الفور وتمكين المصادقة الثنائية على حسابك حتى لا يتمكن أي شخص آخر غيرك من الوصول إلى حسابك ، حتى لو كان لديه بيانات اعتمادك.

