التضامن: برنامج تكافل وكرامة يغطى أكثر من 4 ملايين أسرة

رعاية الفئات المحدودة

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الرئاسة فى 2014 وهو حريص على دعم مبادئ العدالة الاجتماعية بداية من الدستور.

وأكدت وزيرة التضامن، خلال مداخلة مع "إكسترا نيوز"، أنه بدعم الرئيس، أقر الدستور حق الرعاية الإجتماعية للعديد من الفئات الأولى بالرعاية، لافتة إلى أنه تم تطبيق سياسات التكافل بداية من برنامج تكافل وكرامة.

تكافل وكرامة



وأوضحت وزيرة التضامن، أن برنامج تكافل وكرامة، أصبح يغطى حاليا أكثر من 4 مليون أسرة، إجمالي أفرادها حوالى 14 مليون فرد.



وتابعت وزيرة التضامن، أنه تم زيادة موازنة الوزارة من 6 مليارات لـ 20 مليار جنيه، لافتة إلى أن الوزارة لا تقدم دعم فى إطار التمكين الإقتصادى والسياسى.

