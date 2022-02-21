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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام غالي يهنئ عماد متعب بـ عيد ميلاده

صدى البلد

هنأ حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عماد متعب لاعب الاهلى السابق بـ عيد ميلاده ، ونشر صورة تجمعة به عبر موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام ”. 

وكتب حسام غالى على الصورة: "عيد ميلاد سعيد  ياعمدة". 

واحتفل عماد متعب، مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، امس الاحد، بعيد ميلاده رقم 39، وسط تاريخ حافل بالإنجازات والبطولات، حيث أنه من مواليد 20 فبراير عام 1983.

أحرز عماد متعب 25 بطولة محلية وقارية وعالمية مع الأهلى، منها بطولات الدورى العام ودورى أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية، كما توج عماد متعب مع الفراعنة بثلاث بطولات للأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010.

مصر الأهلى حسام غالي كأس العالم للاندية عماد متعب دوري ابطال افريقيا

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