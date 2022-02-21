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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: تدريب طلاب كلية التجارة في هيئة الاستثمار لمدة أسبوع

عميدة تجارة حلوان
عميدة تجارة حلوان تفتتح تدريب الطلاب بهيئة الاستثمار

أصدرت جامعة حلوان بيانا رسميا أعلنت خلاله أنه تم التنسيق بين كلية التجارة جامعة حلوان والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتدريب الطلاب لمدة أسبوع بمقر أكاديمية التدريب بالهيئة العامة  للاستثمار، وتعريفهم بالخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين، وزيارة العديد من القطاعات التابعة للهيئة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، والمستشار محمد أحمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبإشراف الدكتورة أماني فاخر عميد الكلية.

وعلى جانب آخر نظمت إدارة الاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان برنامج التعليم المدني ٢٠٢١/٢٠٢٢، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ( الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني)

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جاء ذلك تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف  هشام رفعت أمين مساعد الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، و أميرة نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية، وبمشاركة الطالب علي السيد رئيس الاتحاد، ويتم منح الطلاب شهادة معتمدة عن البرنامج.

ويهدف برنامج التعليم المدني إلى تنمية روح المواطنة وتعزيز الشعور بالهوية البصرية، وترسيخ قيم المشاركة والتطوع وتنمية روح المبادرة لدى الشباب واكتسابهم القدرة على المشاركة في الحياة العامة، وتنمية الاتجاهات الإيجابية للمحافظة على المصلحة العامة للمجتمع والعمل على تنميته وتطويره اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وبيئيا.

وفي برنامج التعليم المدني ، تم اختيار 5 طلاب من كل كلية ( من بينهم ذوي الهمم) وتم تسجيل بيناتهم عبر الاستمارة الالكترونية على موقع بوابة مصر للشباب والرياضة، مدة الدورة ٣ أيام بقاعة ٦ بمبنى ( و) بالإدارة العامة لرعاية الشباب على مدار ٥ دورات أسبوعية من الأحد إلى الثلاثاء.

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كلية التجارة جامعة حلوان الهيئة العامة للاستثمار كلية التجارة جامعة حلوان والهيئة العامة للاستثمار الدكتورة أمانى فاخر أكاديمية التدريب بالهيئة العامة للاستثمار

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