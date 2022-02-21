جامعة حلوان: تدريب طلاب كلية التجارة في هيئة الاستثمار لمدة أسبوع

أصدرت جامعة حلوان بيانا رسميا أعلنت خلاله أنه تم التنسيق بين كلية التجارة جامعة حلوان والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتدريب الطلاب لمدة أسبوع بمقر أكاديمية التدريب بالهيئة العامة للاستثمار، وتعريفهم بالخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين، وزيارة العديد من القطاعات التابعة للهيئة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، والمستشار محمد أحمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبإشراف الدكتورة أماني فاخر عميد الكلية.

وعلى جانب آخر نظمت إدارة الاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان برنامج التعليم المدني ٢٠٢١/٢٠٢٢، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ( الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني)

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف هشام رفعت أمين مساعد الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، و أميرة نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية، وبمشاركة الطالب علي السيد رئيس الاتحاد، ويتم منح الطلاب شهادة معتمدة عن البرنامج.

ويهدف برنامج التعليم المدني إلى تنمية روح المواطنة وتعزيز الشعور بالهوية البصرية، وترسيخ قيم المشاركة والتطوع وتنمية روح المبادرة لدى الشباب واكتسابهم القدرة على المشاركة في الحياة العامة، وتنمية الاتجاهات الإيجابية للمحافظة على المصلحة العامة للمجتمع والعمل على تنميته وتطويره اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وبيئيا.

وفي برنامج التعليم المدني ، تم اختيار 5 طلاب من كل كلية ( من بينهم ذوي الهمم) وتم تسجيل بيناتهم عبر الاستمارة الالكترونية على موقع بوابة مصر للشباب والرياضة، مدة الدورة ٣ أيام بقاعة ٦ بمبنى ( و) بالإدارة العامة لرعاية الشباب على مدار ٥ دورات أسبوعية من الأحد إلى الثلاثاء.

87b5826c-edaf-472b-b6c9-30b2df11f7f3

62fe93b8-c5a6-4084-b754-5d73f64e6af2

25794787-4dd5-42ae-9a7f-479a87c478fb

0de7b590-64c1-4d68-83d3-1417a3c1a888

3d2bbcfa-4f60-45c2-9949-bc8cc8387e0e

c2a29ab5-ae7d-4e6d-91e3-40a25a4d9a02

5cba54bd-d550-4a4b-94a3-78fe20f68877

a108f1f4-40d0-4ec1-aaf9-c28084a1d90c

e394eb37-0ba4-4c58-85cc-64b62ee730e5