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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع 5 أشخاص فى حادث تصادم بالأقصر.. صور

جانب من الحادث
جانب من الحادث

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر إثر اصطدام سيارة نقل ثقيل تريلا باخرى ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي جنوب الأقصر.

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تلقى اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، إخطارا من مركز شرطة اسنا، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل بسيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي "أسوان – القاهرة" بجوار قرية النمسا بمدينة إسنا.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع كلاً من، "عبد الرحيم صديق محمود" 33 سنة، "ياسر عرفات رضي بسطاوي" 33 سنة، "عبد الرحمن محمد علي" 23 سنة، "وليد صلاح صبري" 20 سنة، " وليد علي صديق" 19 سنة، مقيمين جميعهم بقرية الترامسة التابعة لمحافظة قنا، وإصابة سائق التريلا "وائل ماهر كامل السيد" 37 سنة مقيم ببنها، بكدمات وسحجات وجروح واشتباه كسور وارتجاج ونزيف بالمخ.

 

تم نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي  بإسنا، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

تصادم
تصادم
تصادم
تصادم
تصادم
تصادم
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