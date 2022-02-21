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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

جوجل تمنح مستخدمي أجهزة الكمبيوتر القديمة فرصة تحويلها لجديدة بهذه الطريقة

جوجل تحول أجهزة الكمبيوتر
جوجل تحول أجهزة الكمبيوتر القديمة إلى جديدة بهذه الطريقة

أصدرت شركة جوجل الأمريكية، نظام تشغيل Chrome OS Flex مجانا لأجهزة الكمبيوتر واللاب توب، حيث تعتبر طريقة لتحويل الأجهزة القديمة التي تعمل بأنظمة تشغيل ويندوز إلى أجهزة Chromebook حديثة من جوجل.

 

وبحسب مجلة PCMag فإن نظام تشغيل Chrome OS Flex يعتبر تطور مثير للاهتمام نظرًا لمتطلبات الأجهزة الصارمة لنظام التشغيل ويندوز 11 ، والتي قد تترك الكثير من أجهزة الكمبيوتر القديمة بدون فائدة  عندما ينتهي العمل بنظام ويندوز 10 في عام 2025.  

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وعلى الرغم من أن شركة جوجل تسمي Chrome OS Flex بمشروع "الوصول المبكر" و "غير المستقر" ، فإن هذا المفهوم مثير للفضول، فبدلاً من التخلص من جهاز كمبيوتر قديم أوشك على الانتهاء ، يمكنك تحويله إلى Chromebook بدلاً من ذلك.

 

أطلقت شركة جوجل نظام التشغيل الجديد على موقعها المخصص Chrome OS Flex ، حيث سيتعين عليك الاشتراك برسالة بريد إلكتروني لتلقي إرشادات التنزيل، كما تعمل جوجل على وضع Chrome OS Flex ليكون كوسيلة للمستهلكين لتجربة مزايا أجهزة Chromebook .

 

كما ستقوم جوجل تلقائيًا بتحديث أجهزة CloudReady إلى Chrome OS Flex ، عندما يكون Chrome OS Flex مستقرًا"، وسيكون إصدارًا محدودًا. 


ويقوم الكثير من المستخدمين أجهزة الكمبيوتر أو اللاب توب إما يتركون أجهزتهم القديمة قيد التشغيل ، أو يستبدلون نظام التشغيل ويندوز بإصدار خفيف من Linux، ولكن تقدم جوجل في الوقت الحالي خيارا أفضل وهو  استبدال  أنظمة ويندوز بنظام التشغيل كروم، والتمتع بمزايا نظام التشغيل المبسط.

       
 

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