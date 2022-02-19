جوجل تستعد لطرحه.. قائمة هواتف شاومي المؤهلة للحصول على أندرويد 13

أصدرت شركة جوجل Google، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أول معاينة لمطور نظام أندرويد 13 الذي يحمل الاسم الرمزي “Tiramisu”، والذي سيشمل العديد من التغييرات على بعض مزايا الإصدار الحالي Android 12.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، تعمل جوجل على تحسين مزايا نظام التشغيل أندرويد القادم، حيث سيركز Android 13 على تعزيز مزايا الخصوصية والأمان وتحسين الواجهة الرئيسية وكفاءة عمل النظام ونظام استهلاك الموارد لتعزيز كفاءة الطاقة، إلى جانب نمط Material You style.

وعلى الرغم من عمل جوجل على تطوير نظام أندرويد 13 في الوقت الحالي، لا يزال من المبكر معرفة الكثير من التفاصيل عن نظام التشغيل القادم، إلا أن شاومي بدأت التخطيط لحصول إصداراتها على نظام أندرويد 13 في وقت مبكر جدا.

وتأتي المعلومات حول هواتف شاومي المؤهلة للحصول على أندرويد 13 القادم من جوجل، عبر موقع Xiaomiui.net حيث قامت الشركة الصينية بتجميع قائمة بأجهزتها المؤهلة لتلقي Android 13، ولكنها لم تكشف بشكل رسمي عن موعد طرح نظام التشغيل الجديد لأجهزتها.

وتتضمن قائمة الهواتف المؤهلة للحصول على نظام جوجل القادم أندرويد 13، العديد من إصدارات شاومي من بينها طرازات سلسلة ريدمي و بوكو، والتي تستخدم جميعها MIUI كواجهة مستخدم.

قائمة هواتف شاومي المؤهلة للحصول على أندرويد 13

قائمة هواتف شاومي المؤهلة للحصول على أندرويد 13

أجهزة شاومي

-Mi 10S

-Mi 11/Pro/Ultra

-Mi 11i/11X/11X Pro

-Xiaomi 11X/HyperCharge

-Xiaomi 11T/Pro

-Xiaomi 12 / Pro / Lite / 12X

-Mi 11 Lite 4G/5G/LE/Lite NE 5G

-Xiaomi MIX 4 / MIX 5 / MIX 5 PRO

-Xiaomi MIX FOLD

-Xiaomi CIVI

-Xiaomi Pad 5 Series

أجهزة ريدمي

-Redmi 10/Prime/2022/Prime 2022

-Redmi Note 10/10S/Pro/Pro Max/Pro 5G

-Redmi Note 10T/10 5G

-Redmi Note 11/NFC/11S/Pro 4G/Pro 5G

-Redmi Note 11 Pro / Pro+ / 11E Pro

-Redmi Note 11T/11 5G/4G

-Redmi K40/Pro/Pro+/Gaming

-Redmi K50/Pro/Gaming/Gaming Lite

أجهزة بوكو

-POCO F3/GT

-POCO X3 GT / X3 Pro

-POCO F4/Pro/GT

-POCO M3 Pro 5G /M4 Pro 5G/M4Pro 4G

-POCO C4

الأجهزة التي لن تحصل على نظام جوجل أندرويد 13



- Redmi 9 - Prime / 9T / Power

- Redmi Note 9 / 9S / Pro / Pro Max

- Redmi Note 9 4G / 5G / 9T 5G

- Redmi Note 9 Pro 5G

- Redmi K30 4G/5G/Ultra/K30i 5G/Racing

- POCO X3 / NFC

- POCO X2 / M2 / M2 Pro

- Mi 10 Lite/Youth Edition

- Mi 10i/10T Lite

- Mi Note 10 Lite