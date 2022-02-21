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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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دعاء سهيل: تناول الطعام ليلا أكبر خطأ على الصحة

دعاء سهيل خبير التغذية
دعاء سهيل خبير التغذية العلاجية

قالت الدكتورة دعاء سهيل خبير التغذية العلاجية، إن تناول الطعام ليلا أكبر خطأ على الصحة، مضيفة أن هذا الأمر أحد أهم أسباب السمنة المفرطة لدى البعض. 


كشفت، خلال لقائها مع الإعلامي ممدوح الشناوي ببرنامج «البيه والهانم» المذاع على فضائية «صدى البلد» اليوم الإثنين، عن أن إنقاص الوزن لم يصبح أمرا سهلا وليس صعبا في ذات الوقت كما كان في السابق.

وأضافت الدكتورة خبيرة التغذية العلاجية الحاصلة على دكتوراه في التغذية العلاجية من جامعة نيوكاسل ببريطانيا، أن الإرادة والعزيمة من أهم أسلحة إنقاص الوزن إضافة لعوامل أخرى، متابعة أنه يجب أن يكون لدينا وعي بخطورة السمنة على صحة الإنسان.


وأكدت دعاء سهيل، أن تناول الطعام بكثرة ينال اهتمام كبير لدي العرب ولذلك تجد أعلى نسبة سمنة عند العرب. 

وعرضت دعاء سهيل الدكتورة، حالة ساعدتها على فقد 62% من وزنها خلال 8 أشهر فقط.

وقالت دعاء سهيل، إنها أطلقت مبادرة “أطفال بلا سمنة وشباب أصحاء” الأهم فى الحفاظ على صحة جيدة، مشيرة إلى أنها تستهدف فئات مختلفة في المجتمع المصري.

وأكدت دعاء سهيل، أن مبادرة "أطفال بلا سمنة وشباب أصحاء" من أصعب المبادرات، لأنها تتعامل مع شريحة سنية لا تستجيب للتعليمات، بخلاف أنها لا تعي خطورة مرض السمنة.

وأشارت دعاء سهيل إلى أن الكثير من الأمهات يقمن ببعض العادات الغذائية التي تساهم في الإصابة بالسمنة بين الأطفال؛ مثل حث الأطفال على تناول قدر كبير من الطعام، وهذا يؤدي إلى اتساع حجم المعدة، وبالتالي يزيد حجم الوجبة التي يتناولها الطفل.

قالت الدكتور دعاء سهيل، خبيرة التغذية الحاصلة على دكتوراه في التغذية العلاجية من جامعة نيوكاسل ببريطانيا، إن الجسم يحتوي على 3 أجهزة مسؤولة عن الحرق، وهي الغدة الدرقية والرحم والمرارة، موضحة: التقدم في السن يتسبب في حدوث مشاكل في الحرق.
 


وأضافت "دعاء سهيل" خلال حوارها ببرنامج "مش بالحجم" المذاع على قناة "صدى البلد"،  بعد سن الأربعين يحدث للجسم بعض التغيرات التي تتسبب في حدوث خلل الهرمونات داخل جسم المرأة وعليه  يحدث تراكم لـ خلايا الدهون حول الخصر.
وشددت على ضرورة حصولها على كورس علاجي يحتوي على الحوارق، مثل بعض الأعشاب والبرتقال المر والقهوة الخضراء.

وأردفت أن أول ما يتضرر في الجسم نتيجة زيادة الوزن هو العظام وخاصة الفقرات الأخيرة من العمود الفقري، موضحة أن في حالة الدايت يبدأ الجسم في فقد الوزن من أعلى بداية من الوجه إلى أسفل.

وكشفت عن أنها لا تنصح بالدايت ولكن تعمل على تقسيم اليوم والوجبات حتى يحصل إشباع بطريقة صحيحة.

وفي سياق متصل حذرت  دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، من إعلانات عقاقير التخسيس على وسائل الإعلام المختلفة، مؤكدة أنه لا يوجد مكمل غذائي يصلح لكل الحالات الصحية والفئات العمرية، فهناك حالات تعاني من السكر، وآخرون يعانون من كسل في الغدة الدرقية، أو مشاكل في الحرق، مضيفة: "مفيش حاجة اسمها قاهر للدهون".

 

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