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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ملهم وتميل للقيام بالتضحيات..

"22 فبراير" ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟

الابراج
الابراج

برج الحوت من الأبراج المائية التي تميل نحو الخيال كما إنهم يهتمون بعمق بالآخرين  ونادرًا ما يقف الحوت لرؤية أحبائهم غير سعداء.

كشف موقع labyrinthos، عن أبرز مميزات  برج الحوت وكان أهمها ..

برج الحوت مليء بالأفكار العظيمة  قد يجدون صعوبة في تحقيق هذه الأفكار بمفردهم لكن يمكنهم التفوق عندما يأخذون دور المعلم أو القدوة، بسبب طبيعتها الحساسة،  و يتميز مولود هذا البرج بأنه شديدة التعاطف عندما يعاني الآخرون من حولهم  فإنهم يعانون أيضًا،  وهذا يجعلهم بطبيعة الحال أشخاص طيبين للغاية ، ويحبون القيام بالأعمال الخيرية ومساعدة من هم أقل حظًا منهم، يحب الحوت الكون ومخلوقاته بعمق ، وسيشعر أصدقاؤهم وأحبائهم بفوائد تعاطفهم.

وتقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي نصائح للمواليد شخصية اليوم 22 فبراير في علم الأرقام..

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نشرة الصحة والمرأة.. أعرف حظك اليوم وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا.. و3 عادات صباحية يجب التخلي عنها فورا

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا وصحيا

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 22 فبراير فإن ذلك يعني أنك ملهم وتميل للقيام بالعمل الذي تستمتع به وتعطي لكل شيء حقه وقيمته. كما أن لديك استعدادا للقيام بتضحيات دائما في سبيل من تحب.

نصيحة:

هذا العام هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك النجاح والتقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام.

التواصل الاجتماعي الأبراج شخصية اليوم ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك برج الحوت الأبراج

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