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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نصبا على المواطنين

ضبط مؤسسي تطبيق الرمال البيضاء لتحويل الأموال للخارج .. فيديو

الداخلية
الداخلية

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها للتصدى للجرائم المختلفة على الرغم من تنوع أساليب النصب على المواطنين باستخدام التكنولوجيا الحديثة .

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، مؤخرا ما تداولته وسائل إعلام محلية وأجنبية حول عمليات نصب واحتيال إلكتروني والاستيلاء على أمولاهم وتهريبها خارج البلاد من خلال تطبيق الكتروني باسم الرمال البيضاء.

كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أنه تم الترويج للتطبيق عبر مجموعة من الفيديوهات والمنشورات تشرح كيفية حصول المشتركين على أرباح من التطبيق بعد سدادهم مبالغ مالية تصل إلى 30 ألف جنيه وإيهامهم بتحقيق أضعاف ما تم سداده من خلال تكليفهم بمشاهدة فيديوهات واشتراك في قنوات ومتابعة أشخاص عبر فيس بوك ويوتيوب بعدها تم إغلاق التطبيق بعد الاستيلاء على ملايين الجنيهات من الضحايا.

وفي ضوء خطورة الواقعة لما تمثله من تعد صارخ على أموال المواطنين وضعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة خطة محكمة لضبط القائمين على هذا التطبيق اعتمدت على التقنيات الحديثة وتتبع مسارات الأموال المحولة ومناقشة المشتركين في التطبيق، ونجحت بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في الوصول إلى أحد وكلاء التطبيق في كفر الشيخ وأنشأ حوافظ مالية إلكترونية لتحويل المبالغ إليها.

نسقت الإدارة مع قطاعي الأمن العام ومديرية أمن القاهرة ومديرية أمن القليوبية وتم ضبط 3 متهمين كما استمرت خطة البحث وتمكنت من ضبط باقي المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة جدا تخطت ملايين الجنيهات وتم الوصول إلى مؤسس التطبيق المشار إليه وتم ضبط المتهمين في أماكن متفرقة وتم ضبط ماكينة طباعة فواتير شرائية لإيهام المشتركين بالتطبيق بمشروعية التطبيق.

وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة نحو 3 مليون جنيه و200 ألف دولار أمريكي واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

وزارة الداخلية الأموال العامة جرائم الأموال العامة تكنولوجيا المعلومات النصب على المواطنين تطبيق الكتروني فيس بوك ويوتيوب عمليات نصب

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