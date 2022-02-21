العقوبة سجن وغرامة.. السعودية تحذر من تنكيس العلم الوطني

شددت النيابة السعودية على عدم جواز تنكيس علم المملكة، لأسباب اعتبرتها عقائدية تتعلق بالألفاظ المكتوبة على العلم.

وحسب ما نشرته النيابة السعودية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت: "لا يجوز تنكيس العلم الوطني أو العلم الخاص بجلالة الملك أو أي علم سعودي آخر يحمل الشهادة ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) أو آية قرآنية".

كانت النيابة السعودية قد كشفت أمس عبر صفحتها عن عقوبة "إسقاط أو تحقير علم المملكة"، قائلة: "عقوبة تحقير العلم السعودي أو إسقاطه تشمل السجن عاما، وغرامة 3 آلاف ريال".

وأكدت أن العقوبة تطول كل من أسقط أو أهان أو أعدم العلم الوطني أو العلم الملكي أو أي شعار آخر للملكة كرها أو احتقارا لسلطة الحكومة، وكان ذلك علنا أو في مكان عام".