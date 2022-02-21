نسرين طافش في رسالة لمتابعيها: "أعظم شيء أن تمنح لنفسك التحرر"

وجهت الفنانة نسرين طافش، رسالة لمتابعيها من خلال نشر عدة صور لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وكتبت نسرين طافش: "أعظم شيء يمكن أن تمنحه لنفسك هو التحرر مما يعتقده الآخرون.. #ابراهام_هيكس .. مساء الحب والجمال".



يذكر أن نسرين طافش، اعتذرت عن عدم تواجدها في الجزء الثاني من مسلسل “المداح”، موضحة أسبابها من خلال حسابها الرسمي على “تويتر”.

وكتبت نسرين: “اعتذرت عن عدم المشاركة في مسلسل المداح الجزء الثاني بعد إعلام الشركة المنتجة بارتباطي رسميا بمسلسل آخر وهو #جوقة عزيزة في سوريا، وذلك لاستحالة التنسيق بين عملين في بلدين مختلفين في نفس الوقت ولا صحة لأي إشاعة كاذبة غير ما سبق، أتمنى لأحبائي أسرة المداح النجاح في الجزء الثاني”.