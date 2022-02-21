بوتين: أوكرانيا جزء لا يتجزأ من تاريخنا

قال الرئيس الروسي بوتين، إن أوكرانيا بالأساس كانت جزءا من الاتحاد السوفييتي ، مضيفا:" شبه جزيرة القرم جزء من روسيا و ليس أوكرانيا".



وأضاف بوتين في كلمة له في مؤتمر صحفي :" أوكرانيا جزء لا يتجزأ من تاريخنا، وأوكرانيا المعاصرة تم إنشاؤها على حساب الأراضي الروسية تاريخيا".



وكشف الكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس بأنه يعتزم التوقيع على مرسوم يعترف بمنطقتين دونباس الانفصاليتين.

ويأتي هذا الإعلان بعد طلب من قبل دينيس بوشلين وليونيد باشنيك، وهما روؤساء جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك.

وأشار الكرملين إلى أن بوتين تلقى كذلك اليوم طلبا من رئيسي جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، دينيس بوشيلين ودينيس باسيتشنيك، للاعتراف بسيادتهما "في ظل العدوان العسكري للسلطات الأوكرانية وعمليات القصف المكثفة لأراضي دونباس، الأمر الذي يؤدي إلى معاناة السكان المدنيين".