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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بوتين: شرق أوكرانيا أرض روسية قديمة

فلاديمر بوتين
فلاديمر بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا وأوكرانيا تربطهما علاقات وثيقة عبر التاريخ، مضيفا أن أوكرانيا كانت بالأساس جزءا من الاتحاد السوفيتي.


وأضاف فلاديمير بوتين، أن شبة جزيرة القرم جزء من روسيا وليس أوكرانيا، لافتا إلى أن الأوضاع في دونباس أصبحت معقدة بشكل كبير.


وتابع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن شرق أوكرانيا أرض روسية قديمة، وروسيا أوكرانيا العصرية بشكلها الحالي شكلت من قبل بعد ثورة 1917.


وأكمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن من حق الجمهوريات السوفيتية السابقة أن تكون دولا مستقلة، مشيرا إلى أن منطقة دونباس سحبت من سيادة روسيا إلى السيادة الأوكرانية.

 

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