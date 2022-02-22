رئيس المركز الثقافي الروسي العربي يوضح المطالب الروسية التي تمنع غزو أوكرانيا ..فيديو

قال مسلم شعيتو رئيس المركز الثقافي الروسي العربي ، إن روسيا الآن أمام مرحلة جديدة ومطالبها موجهة الى امريكا وحلف الناتو ومنها وقف تمدد الناتو إلى الحدود الروسية .

وأضاف مسلم شعيتو خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " ام بي سي مصر " ، إن من ضمن مطالب روسيا هو وقف نشر الصواريخ الاستراتيجية والطائرات وإلغاء القواعد الأمريكية في أوروبا الشرقية .

وأوضح مسلم شعيتو ، إن الولايات المتحدة اذا لم تستجيب للمطالب الروسية سيلجأ بوتين الي الرد عسكريا ، مؤكدا ان روسيا الان لديها بنية تحتية قوية .