عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

| عمود كهربائي متهالك يعرض أهالى طوخ دلكة بالمنوفية للخطر

صدى البلد

سادت حالة من الغضب بين سكان منطقة الحاج الشحات عيد بجوار كشك الكهرباء بشارع الموقف التابعة لقرية طوخ دلكة فى مركز تلا محافظة المنوفية ، بسبب عمود إنارة متهالك يحدث منه ماس كهربائى ، يعرض حياة المواطنين والأطفال للصعق الكهربائي.


ويقول المواطن محمد لطفى ، في رسالة لخدمة القرّاء" بين الناس "  التي يقدّمها موقع "صدى البلد" : نستغيث نحن سكان منطقة الحاج الشحات عيد بجوار كشك الكهرباء بشارع الموقف التابعة لقرية طوخ دلكة فى مركز تلا محافظة المنوفية ، بالمسؤولين عن الكهرباء بمحافظة المنوفية من وجود عمود متهالك يحدث منه ماس كهربائى  يتسبب فى خوف وانزعاج العديد من الأهالي، بالإضافة الى ترك أعمدة الكهرباء بدون صيانة حتى أصبحت متهالكة وبها فتحات تهديد حياة الأطفال، وخاصة في فترة سقوط الأمطار فنخشي على أولادنا من الصعق بالكهرباء وخصوصا ونحن الآن في فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار ونخاف على أبنائنا من ملامسة تلك الأعمدة، بجانب تخوفنا من أن تقع هذه الأعمدة وتحدث كارثة وتزهق الأرواح.. أغيثونا قبل أن تقع الفاجعة.

 

وأضاف أنهم تقدموا بشكاوى عديدة للمسئولين في شبكة الكهرباء  لصيانة العمود المتهالك، وخاصة أنه محاط بمنازل الأهالي ومع سقوط الأمطار تتسبب في حدوث صعق كهربائي عند ملامستها، دون استجابة من أحد، مناشدًا المسؤولين في محافظة سوهاج والكهرباء بسرعة إحلال وتجديد الأعمدة الكهربائية المتهالكة وحل هذه المشكلة للحفاظ على أرواح أبنائنا و أهالى المنطقة.


اقرأ أيضا

مواطن يشكو من وجود عمود إنارة متهالك وآيل للسقوط بشارع خليل غنيم في الزقازيق.. صور

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة المنوفية أعمدة الكهرباء شبكة الكهرباء عمود كهربائي صعق كهربائي عمود انارة الصعق بالكهرباء قرية طوخ دلكة مركز تلا شارع الموقف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب.. ارتفاع تاريخي لـ المعدن الأصفر اليوم ومفاجأة في عيار 21

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي جديد خلال ساعات

نقل الفنان سمير صبري إلى أحد المستشفيات.. تفاصيل

فترة انتقالية 5 سنوات.. النواب يوافق على إخلاء وحدات الإيجار القديم لغير الغرض السكني

تصرف غير مسئول.. الكويت تستدعي سفيرها بالقاهرة للتحقيق

أحمد موسى عن اعتراف بوتين بـ دونيتسك ولوجانسك: الحرب بعد دقائق

بعد القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر.. فوائد وأضرار الكركمين|فيديو

طقس اليوم.. الأرصاد: أتربة عالقة نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

ترشيحاتنا

روسيا لمجلس الأمن: الاعتراف بـ دونيتسك ولوجانسك لا يغير مضمون اتفاقيات مينسك

يحيى الكومي: براون مدرب فرز ثانِ.. ونتمنى توقيع توأمة مع بيراميدز

مستشار الأمن القومي الأمريكي: روسيا ستسحق الشعب الأوكراني بشكل بالغ العنف

شيري عادل تكشف كواليس اختيارها لتقديم دور البنت الشعبية في مسلسل أيام

هل يجوز قراءة القرآن عند شروق الشمس؟ .. اعرف رأي الفقهاء

البرلمان يناقش تقرير لجنة الخطة والموازنة حول تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل..اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجوازة باظت.. شجار عنيف بين المعازيم خلال حفل زفاف ولكمة قوية للعريس|فيديو

السماء تتحول إلى كتلة من الدخان الأسود بسبب انفجار بركان إتنا |شاهد

آلاف الأسماك الميتة تغطي شاطئا بالكامل في ظاهرة غامضة|شاهد

معلم السينما المصرية..لماذا حذر مجمع اللغة العربية من مشاهدة أفلام محمد رضا؟

فيديو

حقيقة اعتزال رغدة.. وابنة الفنان أحمد حلاوة تطلب الدعاء لوالدها.. فيديو

فيديو جراف.. ماذا قال بوتين عن أوكرانيا وحلف الناتو

فيديو.. قصة عريس أردني دهسته سيارة في الشيخ زايد

الكاميرات كشفته .. لص المعصرة يسحل فتاة في الشارع لسرقة هاتفها "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

اﻟﻤﺰﻳﺪ