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رئيس التحرير
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محافظات

نقيب مهندسي الإسكندرية: المشروعات التنموية ضرورية لمستقبل أفضل في الجمهورية الجديدة

دكتور هشام سعودي
دكتور هشام سعودي نقيب مهندسي الإسكندرية

أجرى الدكتور هشام سعودى، المرشح على مقعد رئيس نقابة المهندسين في الإسكندرية، بقائمة مهندسون في حب مصر (المهندس يستحق)، والمرشح فيها على مقعد النقيب العام المهندس هانى ضاحى، عددًا من الجولات المختلفة، اليوم الاثنين، وعقد لقاء مع مهندسى شركة العامرية للبترول وسيدبك وميدور ، لعرض البرنامج الانتخابى للقائمة.

وقال الدكتور هشام سعودى ، فى كلمته ، أنه سعيد بلقائه مهندسى قطاع البترول وحفاوه الاستقبال من المهندسين، مؤكدا أهمية وحيوية دورهم مهندسين في المشروعات التنموية لمصر الغالية والجمهورية الجديدة وما يتم علي أرضها من تطوير بفكر قيادتها وسواعد ابنائها لما يمتلكونه من مهارات مميزة تؤهلهم لمستقبل افضل في مهنتهم.

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واضاف أنه من أهم أهداف قائمة المهندس يستحق هو التواصل الدائم مع المهندس من خلال المشاركة فيما تقدمه النقابة واللجان المختلفة وهى 11 لجنة متنوعه بالإضافة إلى التواصل من خلال منصات النقابة الرسمية لتبادل الآراء بين مجلس النقابة والمهندسين .

وأكد أنه خلال الفترة القادمة سيكون هناك مساحة كبيرة لزيادة التواصل المباشر مع المهندسين وفتح قنوات اتصال مباشرة لتبادل الآراء والمقترحات من المهندسين .

كما أشار إلى أن نقابة المهندسين بالإسكندرية تمتلك قاعات تدريب مميزة وسيتم تدشين أكاديمية المهندس بالتعاون مع النقابة العامة للارتقاء المهنى بالمهندسين وزيادة ثقل مهاراتهم وعقد اتفاقيات تعاون على المستوى الإقليمى والغربى والإفريقية والدولى لزيادة فرص عمل المهندسين وعقد دورات متخصصة فى كافة المجالات.

وحث المهندسين علي المشاركة بحرية في الادلاء باصواتهم في الانتخابات يوم الجمعة ٢٥ فبراير بنادي المهندسين من العاشرة صباحاً حتي السابعة مساءً.

كما أشاد بدور مهندسى قطاع البترول الذى حقق نجاحا كبيرا خلال الفترة السابقة ودوره الوطنى الكبير لتنمية الاقتصاد المصرى .

يذكر أن القائمة تضم الدكتور هشام سعودى رئيسا للنقابة بالإسكندرية و تضم الدكتور سامى درويش ، الدكتور مصطفى الحضرى ، المهندس صلاح حامد، المهندس كريم عزت ، المهندس أحمد محمود، المهندس محمد قبيصى ،والمهندس محمد سعيد .

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