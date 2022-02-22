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إلهام أبو الفتح
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السماء تتحول إلى كتلة من الدخان الأسود بسبب انفجار بركان إتنا |شاهد

إتنا
إتنا

أدى الثوران البركاني الجديد لجبل إتنا في إيطاليا؛ إلى تكون سحابة ضخمة من الدخان في السماء يبلغ طولها 6 أميال، وقد غطت جزيرة صقلية.

ووثقت الصور، اللحظة المرعبة التي شهدتها مدينة إتنا الساحلية القديمة في إيطاليا، والتي واجهت سحابة دخانية خطيرة انبعثت من البركان، الذي يعد أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم.

تسبب الانفجار البركاني الضخم في إغلاق مطار«فينتشنزو بيليني» ثاني أكبر مطار دولي في صقلية، مؤقتًا، وتحويل الرحلات القادمة إلى باليرمو.

كما أكدت الحماية المدنية الإيطالية أن كتل الرماد غطى الطرق، الشرفات وأسطح البلدات المجاورة.

وقال المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين INGV على تويتر بأن السحابة الدخانية ارتفعت 10 كيلومترات في الهواء فوق فوهة البركان من ناحية الجنوب الشرقي.
 وأضاف المعهد أنه سجل ارتفاعًا تدريجيًا في الهزة البركانية الزلزالية - الناجمة عن الثوران - والتي يمكن أن تكون علامة على أن إتنا يتجه نحو انفجار مذهل آخر من نوافير الحمم النارية، والمعروفة باسم النشاط الانتيابي.

,يبلغ ارتفاع بركان إتنا 3324 مترًا (ما يقرب من 11000 قدمًا)، وهو أطول بركان نشط في أوروبا، وقد سجل انفجارات بركانية عديدة خلال 500000 عام الماضية.

,كان الثوران الأخير قوياً لدرجة أنه يمكن رؤيته من الفضاء مع سحابة الغبار التي التقطتها صور الأقمار الصناعية من محطة الفضاء الدولية.

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