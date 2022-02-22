رفقة إلهام شاهين ونيكول سابا.. يسرا تنشر صور جديدة لها على إنستجرام

نشرت الفنانة يسرا، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت يسرا، رفقة الفنانتين "نيكول سابا" و"إلهام شاهين"، مرتدين جميعا بالطو باللون الأبيض.

وعلقت قائلةً: "مع أصحابي إلهام ونيكول"، مما نال إعجاب متابعيها من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الفنانة يسرا قد روجت لمشاركتها مع لجنة التحكيم في برنامج الدوم، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشرت يسرا صورة لها بفستان أحمر جذاب، وعلقت عليه: “استنوني الليلة أنا ولجنة تحكيم في أولى حلقات برنامج #الدوم، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر والشرق الأوسط، الساعة 10 مساءً على قناة on، واستمتعوا بأقوى وأجمل المواهب”.