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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب الرياح.. لحظة سقوط رافعة فوق رؤوس عمال بناء في بولندا| فيديو

رافعة
رافعة

رصد مقطع فيديو مرعب، لحظة سقوط رافعة ضخمة، بسبب رياح عاتية، أسفر عن مقتل اثنين من عمال البناء وإصابة آخرين بمدينة كراكوف في بولندا.

سقطت الرافعة التي يبلغ ارتفاعها 98 قدمًا (30 مترًا) فوق رؤوس عاملي بناء تتراوح أعمارهما بين 23 و 64 عامًا، وذلك نتيجة عاصفة ضخمة في كراكوف بـ بولندا.

وأوضح مكتب المدعي العام بالمنطقة أن أحد الضحايا قد تم الإعلان عن وفاته في مكان الحادث بينما توفي الآخر بعد نقله إلى المستشفى، كما أصيب رجلان آخران خلال الحادث المروع.

يظهر في مقطع الفيديو حطامًا يتطاير في الهواء نتيجة إطاحة عاصفة قوية بالرافعة، مما تسبب في سقوطها فوق مبنى قيد الإنشاء.  

وقالت مجموعة مورابول المطورة في بيان أن الرافعات في مواقعها بجميع أنحاء بولندا خرجت من الخدمة بسبب الظروف الجوية السيئة.  

فلم تكن الرافعة قيد التشغيل في اللحظة التي سقطت بها، وأضاف البيان: "انقلبت الرافعة البرجية في موقع البناء الذي تطوره مجموعة مورابول في كراكوف نتيجة هبوب رياح عنيفة وظواهر جوية مفاجئة مصاحبة لها".

وقعت المأساة عندما اجتاحت العواصف الشرسة أوروبا بالتزامن مع الفوضى التي تسببت فيها العاصفة يونيس في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

تسبب نظام الطقس القاتل في دمار وانهيار مبان، كما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي، بينما تم الإعلان عن حادث كبير في سوفولك.

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