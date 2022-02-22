أوس أوس ومحمد ثروت ضيفا برنامج "أحلى كلام".. الجمعة والسبت

يحل الفنان محمد ثروت، والفنان أوس أوس، ضيفين للفنان والمذيع أحمد فهمي في برنامج "أحلى كلام" المذاع علي قناة الحياة ويتم عرضه الساعة العاشرة مساء.

وكانت قد حققت الحلقات الماضية من أحلى كلام نسب مشاهدات مرتفعة وردود أفعال قوية من أول حلقة حيث تضمن تصريحات مختلفة من النجوم منهم أحمد السعدني واحمد رزق والنجم أشرف عبد الباقي وأيضا فرقة واما وعدد آخر من النجوم المفضلين للجمهور.

ويتضمن برنامج أحلى كلام، العديد من الفقرات المتنوعة المرحة ما بين ألعاب ذهنية وغناء مع نجوم الفن في مصر والعالم العربي.

من ناحية اخري يستعد محمد ثروت، واوس اوس لعرض مسلسل "الفرح فرحنا" ويشاركهم البطولة ميرنا جميل، وأوتاكا، وسام مغاوري، و عارفة عبدالرسول، و إيمان السيد، و مجموعة من ضيوف الشرف منهم أحمد شيبة، وعبدالباسط حمودة”.

ومن تأليف حسن مصطفى محرم، وسيناريو وحوار كلا من خليفة و أحمد محارب، و عبده، و إشراف عام على الكتابة أوتاكا، و من إخراج معتز التوني.