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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد فهمي يستضيف فريق واما في "أحلى كلام".. الجمعة والسبت

فريق واما
فريق واما

تستضيف فرقة "واما" ضيوف النجم والمذيع أحمد فهمي، في برنامج "أحلي كلام" علي قناة الحياة وذلك يومي الجمعة والسبت الساعة العاشرة مساء.

 

وقاموا في البرومو بغناء أغنية "نجمة معدية" وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، في التعاون الأول بينهما، ومن توزيع توما، وإنتاج مشترك بين "نجوم ريكوردز" و"هاي واي".

 

ويتضمن البرنامج العديد من الفقرات المتنوعة المرحة ما بين ألعاب ذهنية وغناء مع نجوم الفن في مصر والعالم العربي. 

 

وكان فريق واما، طرح آخر ألبوماته عام 2019، بعنوان "الصيف ابتدى" والذى ضم 10 أغنيات، تم التعاون فيهم مع الشعراء: أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونادر عبد الله، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وتامر حسين، وهاني رجب، والألحان: خالد عز، ورامي جمال، وتامر عاشور، أحمد صلاح حسني، ومديح، وأحمد فهمي، ومحمد نور أعضاء الفريق.

واما احمد فهمي أحلى كلام فريق واما نجوم الفن

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