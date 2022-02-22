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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة: الانتهاء من مشروع كوبري مشاة شارع رمسيس خلال 3 أشهر

موقع إنشاء الكوبري
موقع إنشاء الكوبري

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الانتهاء من إنشاء كوبري المشاه الجديد بشارع رمسيس خلال 3 أشهر.

ويجري إنشاء الكوبري عند تقاطع شارع يوسف وهبي مع شارع رمسيس ، أمام المستشفى القبطي بتمويل من مساهمات المجتمع المدني لحل مشكلة عبور المشاة بالمنطقة بعد توسعة الشوارع في الاتجاهين.

وقام اللواء ابراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، بوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء كوبري مشاة شارع رمسيس ، أول أمس الأحد بحضور نواب مجلسي النواب والشيوخ ورئيس حي الأزبكية.

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وجاء تدشين كوبرى المشاة، استجابة لاستغاثة أهالى المنطقة لتقليل الحوادث ، ويجري انشاؤه بتكلفة 17 مليون جنيه.

وكان المواطنون يلجأون إلى العبور من خلال منافذ غير شرعية، تودي بحياتهم بعد وقوع عدد من الحوادث وتمت الموافقة علي انشاء الكوبري من قبل المحافظ.

القاهرة محافظ القاهرة كوبري المشاة شارع رمسيس المجتمع المدني شارع يوسف وهبي

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