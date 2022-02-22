إصابة سائق بحروق نارية إثر انقلابه بسيارة مُحملة بـ2 طن صودا بسوهاج

أصيب سائق في العقد الرابع من العُمر، بحؤوق نارية بالوجه والرقبة والصدر؛ إثر إنقلاب سيارة 42 طن و620 لتر صودا كاوية سائلة، بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة غربي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، مفاده ورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول المدعو "السيد. ع. م - 38 سنة - سائق - ويقيم دائرة محافظة الغربية"، مُصاب بحروق نارية بالوجه والرقبة والصدر.

وبالانتقال والفحص وبسؤال المُصاب، تبين أنه أثناء قيادة المذكور سيارة مُحملة بـ42 طن و620 لتر صودا سائلة، قادمة من العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، إتجاه مصنع قنا لطباعة ورق الصحف، إختلت عجلة القياده بيده؛ ما أدى لإنقلابها وتفريغ الحمولة على جانب الطريق الرملي.

ونتج عن الحادث إصابة قائد السيارة بحروق بالوجه والرقبة والصدر وتجمع دموي بالرأس، نتيجة سقوط جزء من حمولة السيارة عليه، وعلى الفور تم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.