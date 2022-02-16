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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شحن 3050 طن صودا كاوية من ميناء غرب بورسعيد اليوم

تداول 27 سفينه بموانئ
تداول 27 سفينه بموانئ بورسعيد اليوم

استقبل ميناء غرب بورسعيد،  السفينة   AQASIA وجنسيتها مالطا ، ويبلغ طولها 95 متر والغاطس 6 متر، وذلك لشحن 3050  طن صودا كاوية من الميناء  .  

وسجلت موانئ  بورسعيد ، دخول وخروج 27 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 6 سفن  ومن المنتظر دخول سفينة . 

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة، 3 سفن  ومن المنتظر دخول سفينة  .

 كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 4 سفن  .

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وفي هذا الصدد، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بموانئ بورسعيد لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة .

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