شحن 3050 طن صودا كاوية من ميناء غرب بورسعيد اليوم

استقبل ميناء غرب بورسعيد، السفينة AQASIA وجنسيتها مالطا ، ويبلغ طولها 95 متر والغاطس 6 متر، وذلك لشحن 3050 طن صودا كاوية من الميناء .

وسجلت موانئ بورسعيد ، دخول وخروج 27 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر دخول سفينة .

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة، 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة .

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 4 سفن .

وفي هذا الصدد، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بموانئ بورسعيد لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة .