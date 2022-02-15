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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: نتيجة الشهادة الإعدادية غير مرضية

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن نتيجة الشهادة  الغير مرضية له والكثير من أولياء الامور ليست مجهود المدرسة ولكنها جهد معلم الدرس وولى الأمر.

وشدد محافظ بورسعيد على أنه لا يستطيع محاسبة القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة كون الطلاب كانوا لايحضروا وكانت كل مدرسة تجمع بالكاد طلابها فى فصل واحد وهم البالغ عددهم على مستوى المحافظة 12 ألفا.

وأوضح محافظ بورسعيد أن نسبة النجاح فى مادة الدراسات التى كانت شكوى من الجميع هى أعلى نسبة النجاح بين المواد مطالب الإعلام و السوشيال ميديا نقل الصورة بعد النتيجة كيفما صدروا مشهد صعوبة الامتحانات عقب الامتحان .

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بنسبة نجاح 70.05 %.. محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اعتمد مساء اليوم نتيجة الفصل الأول من العام الدراسى ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح ٧٠.٥% من إجمالى المتقدمين للإمتحانات.

وتابع محافظ بورسعيد أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لأداء إمتحان الفصل الأول من العام الدراسى الحالى هو ١٢٨٢١ طالبا وطالبة منهم ٦٢٧٩ إناث و ٦٥٤٢ ذكور مشيرا إلى أن عدد الناجحين هو ٩٠١٣ طالبا وطالبة متمنيا التوفيق لجميع أبنائه الطلاب.

جاء إعتماد النتيجة بديوان عام محافظة بورسعيد بحضور الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم و الاستاذ الدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ رئيس مجلس أمناء المحافظة و على الألفى نقيب معلمى بورسعيد وأحمد والى وكيل المديرية وعلاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام و سامى كريم مدير إدارة التعليم الإعدادى و أيمن رشاد رئيس كنترول الإعدادية.

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