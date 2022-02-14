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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركة 500 طالب.. محافظ بورسعيد يفتتح بطولة الجمهورية للمدارس الرياضية

انطلاق بطولة المدارس
انطلاق بطولة المدارس الرياضية فى بورسعيد بمشاركة 15 محافظة

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مساء اليوم، الإثنين، بطولة الجمهورية للمدارس الرياضية المقامة على ملاعب المدينة الرياضية بمشاركة 500 طالب وطالبة يمثلون ‏‏24 مدرسة رياضية من 15 محافظة.

انطلاق بطولة المدارس الرياضية فى بورسعيد بمشاركة 15 محافظة

جاء ذلك بحضور الدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس النواب رئيس مجلس أمناء بورسعيد والدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتورة منى يحيى مستشار مادة التربية الرياضية والعسكرية بوزارة التربية والتعليم و عبد الفتاح حافظ مدير مديرية الشباب والرياضة وعلى الألفى نقيب معلمى بورسعيد والدكتور على أبو سمرة مستشار المحافظ للشئون الرياضية و عماد علام مستشار المحافظ لشئون التعليم وقيادات التعليم.

انطلاق بطولة المدارس الرياضية فى بورسعيد بمشاركة 15 محافظة

وقد أعطى محافظ بورسعيد الإذن ببدء البطولة التى ستستمر خلال ٣ أيام من خلال حفل فنى أقيم بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية متمنيا إقامة سعيدة لكل الفرق المشاركة والتوفيق والتنافس الشريف على البطولة.

انطلاق بطولة المدارس الرياضية فى بورسعيد بمشاركة 15 محافظة

ومن جانبه رحب الدكتور أكرم حسن بوفود المحافظات ضيوف بورسعيد خلال مدة البطولة مؤكدا على أهمية الرياضة لبناء أجسام النشئ وأن العقل السليم فى الجسم السليم متمنيا التوفيق لكل الفرق المشاركة فى البطولة.

وأكدت الدكتورة منى يحيى من خلال كلمتها على أن المدارس الرياضية على مستوى الجمهورية تشهد طفرة ذهبية فى ظل عصر القيادة الرشيدة وتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى موجه الشكر لكل القائمين على البطولة.

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وقد تنوعت فقرات حفل الإفتتاح الذى أدارته سماح الجوهرى مدير إدارة الإتصال السياسى بين طابور عرض الفرق المشاركة و فقرات إستعراضية للمدارس الرياضية ببورسعيد وعرض تقديمى يوضح إنجازات المدارس الرياضية على مستوى الجمهورية.

انطلاق بطولة المدارس الرياضية فى بورسعيد بمشاركة 15 محافظة
بورسعيد التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم محافظ بورسعيد مجلس النواب وزير التربية والتعليم بطولة الجمهورية وكيل وزارة التربية والتعليم المدينة الرياضية الشباب والرياضة الدكتور طارق شوقي

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