تصدير 4400 طن ملح سيناوي إلى اليونان عبر ميناء العريش

توجهت السفينة IVANKA من ميناء العريش إلى اليونان بعد شحنها بحمولة 4400 طن ملح وذلك فى إطار تصدير المنتجات السيناوية المعبأة والخام إلى الأسواق الخارجية وخاصة أوربا .

كان ميناء العريش قد استقبل 54 سفينة العام الماضى لتصدير المنتجات السيناوية بطاقة محققة بلغت 234446 طن.

ومنحت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس الشركات التى تعمل بميناء العريش تيسيرات وحوافز استثمارية لفتح أسواق جديدة والتى استفادت منها الشركات بشكل كبير فى فتح أسواق لها فى أوربا وخاصة روسيا واليونان وإيطاليا والبانيا وكرواتيا وفى شمال إفريقيا المغرب وليبيا وفى آسيا لبنان وسوريا مما يدفع عملية التنمية فى شبه جزيرة سيناء وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة .



ويتمتع ميناء العريش بموقع فريد ومتميز على البحر المتوسط يصل بين قارتى أوربا واسيا مما استدعى عملية تطويره من إنشاء أرصفة وساحات وطرق وأعمال التكريك وزيادة الغاطس وحاجز أمواج وزيادة الغاطس بتكلفة بلغت 4 مليار جنية .