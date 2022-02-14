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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفريغ 19272طن رخام بموانئ بورسعيد

صدى البلد

استقبل ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة    JOY.M  وجنسيتها بنما   ويبلغ طولها 133 متر والغاطس 7 متر وذلك لتفريغ 12230 طن رخام بالميناء . 

كما استقبل ميناء غرب  السفينة ZAMZAM  A التى ترفع علم سانت كيتس  ويبلغ طولها 86 متر والغاطس 6 متر و ذلك لتفريغ 3512 طن رخام  بالميناء. كما وصل الميناء السفينة ZAMZAM  1 التى ترفع علم سانت كيتس ويبلغ طولها 91متر والغاطس 5.8متر وذلك لتفريغ 3530 طن رخام بالميناء.

وسجلت موانئ  بورسعيد دخول وخروج 24 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن   حاويات وخروج 6 سفن  ومتواجد على الأرصفة 3 سفن  ومن المنتظر دخول سفينتين   .

 بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن بضائع عامة وخروج سفينة بضائع عامة وسفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة 3 سفن بضائع عامة.

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وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بموانئ بورسعيد لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ  على الأرصفة .

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