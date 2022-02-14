تفريغ 19272طن رخام بموانئ بورسعيد

استقبل ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة JOY.M وجنسيتها بنما ويبلغ طولها 133 متر والغاطس 7 متر وذلك لتفريغ 12230 طن رخام بالميناء .

كما استقبل ميناء غرب السفينة ZAMZAM A التى ترفع علم سانت كيتس ويبلغ طولها 86 متر والغاطس 6 متر و ذلك لتفريغ 3512 طن رخام بالميناء. كما وصل الميناء السفينة ZAMZAM 1 التى ترفع علم سانت كيتس ويبلغ طولها 91متر والغاطس 5.8متر وذلك لتفريغ 3530 طن رخام بالميناء.

وسجلت موانئ بورسعيد دخول وخروج 24 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 6 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين .

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن بضائع عامة وخروج سفينة بضائع عامة وسفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة 3 سفن بضائع عامة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بموانئ بورسعيد لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة .