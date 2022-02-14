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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

الربط بغرفة التحكم

محافظ بورسعيد يبحث مقترح إنشاء منظومة لمتابعة الحالة المرورية

صدى البلد

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا، بديوان عام المحافظة، لبحث مقترح إنشاء منظومة لمتابعة الحالة المرورية و الأمنية وربطها بغرفة التحكم بإدارة مرور بورسعيد،  بحضور العقيد محمد المصري مدير إدارة مرور بورسعيد،  والمستشار محمد موسى المستشار القانوني للمحافظة،  ومسؤولي الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات.

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واستعرض محافظ بورسعيد شرحا تفصيليا حول مقترح منظومة متابعة الحالة المرورية و الأمنية وتحرير المخالفات وربطها بغرفة التحكم بإدارة مرور بورسعيد، والتي تضمنت شرح ٱليات عمل المنظومة بالتنسيق بين مختلف الجهات الأمنية ببورسعيد، وفقا لأحدث الانظمة المتبعة في مجال متابعة الحالة المرورية،  كما تم استعراض نماذج من عمل المنظومة داخل عدد من المحافظات.

ورحب محافظ بورسعيد بالمقترح، موجها بوضع دراسة تفصيلية حول مقترح المنظومة،  لافتا لأهمية مراعاة توافر عنصر الأمن والنظام خلال وضع الدراسة،  موضحا أهمية تواجد المنظومة الجديدة في اماكن المنافذ الرئيسية بالمحافظة،  والشوارع الرئيسية وحول المشروعات القومية الجديدة،  فضلا عن أهمية التكامل بين المنظومة الحالية والمنظومة الجديدة في متابعة الحالة المرورية والأمنية،  مؤكدا على توفير كافة الدعم لتنفيذ منظومة تليق بالمستوى الحضاري لمدينة بورسعيد

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