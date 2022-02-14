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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمركز الخدمات الاستيرادية

محافظ بورسعيد يتابع
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمركز الخدمات الاستيرادية

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، بالعاملين داخل مركز الخدمات الاستيرادية التابع للجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة، لمتابعة سير العمل وآخر التطورات في المركز بحضور اللواء محمد ابو بكر مدير الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة.

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمركز الخدمات الاستيرادية

وخلال اللقاء، استعرض محافظ بورسعيد عددا من ملفات عمل المركز، وإدارة الحصص الاستيرادية وتنظيم عمل الخدمات التجارية بالمحافظة.

وأشاد المحافظ بجهد العاملين بمركز الخدمات الاستيرادية، لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة بالتعاون مع الجهات المعنية.

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمركز الخدمات الاستيرادية

وأوضح محافظ بورسعيد أن تطوير المركز يأتى مواكبًا لعمليات التطوير التى شهدتها كل الإدارات والمصالح الحكومية بالمحافظة، فى إطار مشروع المدينة الرقمية الذى انطلق من بورسعيد، موجها بالعمل دائما على تطوير أسلوب العمل بما يحقق أفضل مستوى داخل المركز.

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمركز الخدمات الاستيرادية
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