طلاب جامعة حلوان يشاركون في معرض معدات وأجهزة الشرطة.. تفاصيل

نظمت إدارة النشاط الفني والثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان زيارة طلابية لمعرض معدات وأجهزة الشرطة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وذلك تحت رعاية ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وريادة حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف هشام رفعت أمين مساعد الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، أشرف بيومي مدير إدارة النشاط الفني والثقافي.

أكد ممدوح مهدي على أهمية توطيد جسور الثقة والتعامل البناء بين أجهزة الشرطة والشباب والمؤسسات والهيئات المختلفة بالدولة ، حيث جاءت أهمية اللقاء في توعية الشباب بدور الشرطة وأجهزتها ومعداتها في حماية الأمن العام للدولة، وتعميق روح الولاء والانتماء والمشاركة لدى الشباب.

وقد أظهر المعرض الذي أقيم في أرض المناورات الحية بأكاديمية الشرطة أحدث الأجهزة والمعدات الأمنية التي تستخدمها قطاعات الوزارة في سبيل حفظ الأمن وكشف الجرائم والحوادث بالإضافة إلى أسطول من السيارات والدراجات النارية الحديثة المجهزة، كما ضم المعرض سيارات منافذ أمان التي أطلقتها وزارة الداخلية لبيع المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة ومعرض منتجات قطاع السجون للأثاث والمفروشات.