استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلي والمقاصة

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي والمقاصة، المقرر لها الثامنة من مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد الأهلي والسلام، بالجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية، غرف عمليات لمتابعة المباراة، وتأمين الجماهير وطاقم التحكيم وممرات اللاعبين.

وتدرب الأهلي بعدما حصل على راحة لمدة 48 ساعة عقب العودة من السودان مساء الجمعة الماضي عقب التعادل مع الهلال سلبياً في الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا، حيث منح موسيماني لاعبي الفريق راحة لمدة يومين بسبب حالة الإجهاد التي يعاني منها الفريق حالياً نتيجة ضغط المباريات.