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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن المشدد 3 سنوات لـ شادي خلف لاتهامه بهتك عرض 7 فتيات

المتهم
المتهم

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية اليوم الثلاثاء ، بمعاقبة الفنان شادي نبيل خلف ، بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات داخل ورشة تدريب تمثيل مملوكة له .

صدر الحكم  برئاسة المستشار مجدي عبدالباري ، وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان، وحسين عبدالرؤوف نظمي، وأمانة سر رجب شعبان رجب ومحمد علاء الدين فرج.

 وشادي نبيل خلف - 42 سنة - هو ممثل ومدرب تمثيل باستوديو ذات، وهو نجل الشاعر "نبيل سليمان خلف" الذي سبق اتهامه وإدانته في قضية فساد.

 ووجهت جهات التحقيق إلى الممثل الشاب شادي نبيل ، خلف تهمة هتك عرض 7 فتيات والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن خلال تلقيهن دورات تمثيل في الورشة التي يدرس فيها، حيث هتك عرض المجني عليها س. م. ع، بالقوة بأن باغتها حال وقوفهما في مواجهته بعضهما لبعض ممسكا إياها من جسدها - منطقة البطن - حال كونه متولي التدريس لها بأحد ورش التمثيل المملوكة له.

https://fb.watch/bksslTyX2S/

التحرش اغتصاب محكمة جنايات شمال القاهرة هتك عرض الفنان شادي نبيل خلف شادي نبيل

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