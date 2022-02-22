جونسون عن أزمة أوكرانيا : بريطانيا لن تتخلى عن مساعدة حلفائها

قال رئيس الوزراء البريطاني جونسون:" لن نسمح لروسيا بإعادة قيادة العالم بالعنف وسيتطلب هذا انضباطًا وعزمًا واتحادًا من التحالفات الغربية .

أضاف رئيس الوزراء البريطاني: أن بريطانيا ستبذل كافة الجهود للحفاظ على هذا الاتحاد وعلينا جميعًا أن نفكر في أصدقائنا في أوكرانيا الذين لم يهددوا أحد ولم يطلبوا أي شئ إلا أن يعيشوا في سلام وأمان في بلادهم".

وتابع" جونسون" خلال كلمته أمام مجلس العموم والمُذاع عبر فضائية اكسترا نيوز :" نحن علينا أن نساعد أوكرانيا في هذه الأيام الحرجة المقبلة وأنه مهما حصل نعرف أن بريطانيا لن تتخلى عن عزمها لمساعدة حلفائها".