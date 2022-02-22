بتصرف على أولادها.. أم عبده أشهر بائعة كبدة جملي في كرداسة.. فيديو

سيدة مصرية بدرجة شيف، تهوي الطبخ، وفتحت مشروع لبيع الكبدة، بعد أن انفصلت عن زوجها، ليصبح هذا المشروع مصدر أمان لها وأطفالها، ولتصبح هي أشهر سيدة تبيع الكبدة الجملي في كرداسة.

قالت السيدة منى حسنين أشهر سيدة تبيع الكبدة الجملي، إنها منذ أن انفصلت عن زوجها قررت أن تفتح محل لبيع الكبدة في منطقتها لتستطيع أن تصرف على أطفالها، مضيفة أنها تعمل بائعة كبده لمدة سبع سنوات.

وأوضحت منى، أنها ورثت تلك المهنة عن عائلتها المشهورة بها، وعلقت أنه في هذا الوقت تستطيع السيدة أن تعمل في أي شئ فالسيدة المصرية تخطت كل الحواجز.

وعبرت منى في حوارها مع “صدي البلد"، أن مكسبها أحيانا يغطي مصاريف أولادها وأحيانا أخرى تحتاج إلي الاجتهاد أكثر والعمل لساعات أطول.

https://youtu.be/zvNTZ3KgheM