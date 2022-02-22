لا أسعى لإعادة الإمبراطورية الروسية.. بوتين يصادق نهائيًا على انفصال دونيتسك ولوجانسك

صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على الاعتراف بانفصال دونيتسك ولوجانسك عن أوكرانيا، وفقًا لنبأ عاجل لـ"العربية".

وأكد بوتين اليوم، الثلاثاء، أنه لا يسعى لاستعادة الإمبراطورية الروسية، حسبما نقلت “العربية”.

وقال خلال اجتماع مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في الكرملين "توقعنا أن تكون هناك تكهنات بأن روسيا تعتزم إعادة بناء إمبراطورية"، مضيفا أن "هذا لا يتوافق إطلاقا مع الواقع".

كما أضاف: "نسعى مع أذربيجان لتحقيق الاستقرار في منطقة بحر قزوين".

يأتي ذلك بعد أن اعترف الرئيس فلاديمير بوتين، مساء أمس الاثنين، رسميا بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك كدولتين مستقلتين، وأمر الجيش الروسي بـ "حفظ السلام" في الجمهوريتين الواقعتين في شرق أوكرانيا.

ووقع الرئيس الروسي، رسميا على مرسوم يعترف باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وأصدر بوتين تعليماته لوزارة الدفاع الروسية، لإرسال قوات الجيش الروسي إلى دونباس في شرق أوكرانيا، بينما طلب من وزارة الخارجية إقامة علاقات دبلوماسية مع كل من جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبية.

واستدعت عدد من الدول الأوروبية، السفير الروسي لديها، للاحتجاج على الاعتراف بمنطقتي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.

ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون عقوبات ضد روسيا، بعد اعتراف بوتين، بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك كدولتين مستقلتين.