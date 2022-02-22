CNN: القوات الخاصة الأمريكية تغادر أوكرانيا تحسبا لغزو روسي محتمل

أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية في تقرير لها، بأن القوات الخاصة الأمريكية المتمركزة في أوكرانيا قد غادرت اليوم الثلاثاء، بعد إجلاء موظفي السفارة الأمريكية إلى بولندا.

وقالت مراسلة “سي إن إن”، ناتاشا بيرتراند، عبر منصة تويتر: “القوات الخاصة الأمريكية غادرت أوكرانيا عبر لفوف، وفقا للمتحدثة بالقيادة الأوروبية للقوات الأمريكية، بيل سبيكس”.

وأضافت أن مصدر مطلع على تحركات القوات الأمريكية في أوكرانيا ذكر لـ “سي إن إن” أن المهمة الأخيرة لها تمثلت في إجلاء موظفي السفارة الأمريكية إلى بولندا.

تأتي هذه العملية وسط مخاوف من غزو روسي شامل لأوكرانيا خاصة بعد اعتراف رئيس روسيا، فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك.

إلي ذلك، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن حديث أوكرانيا عن طموحاتها النووية، مؤخرا يستهدف روسيا وهو ما لن تسمح به موسكو.

وقال بوتين في تصريحات صحفية: “أوكرانيا لديها كل شيء لتخطي أي عوائق بشأن الأسلحة النووية ما ينقصها فقط نظام تخصيب اليورانيوم لكن حتى هذ الأمر مجرد مسألة تقنية”.

وأضاف “حديث أوكرانيا عن الطموحات النووية يستهدف روسيا ووصلتنا الرسالة.. موسكو ستكون في مرمى الصواريخ النووية الأوكرانية وهو ما لن نسمح به”.

وأوضح الرئيس الروسي أنه لم يعلن أن القوات الروسية سترسل الى دونباس في هذه اللحظة، مضيفا أن هذا الأمر يعتمد على التطور الذي يطرأ على الأرض.