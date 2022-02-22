برلماني: "حياة كريمة" دليل على تعزيز حقوق الإنسان وتلبية احتياجات ملايين المصريين

قال النائب محمد نشأت العمدة، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التقدير العربي والعالمي لما تشهده مصر من تنمية شاملة وعملية إصلاح متسارعة وبوتيرة متواصلة، يؤكد ما لهذه التطورات من صدى عربي وعالمي واسع وعلى مختلف الأصعدة، فالجميع يتابعون النجاح المصري التنموي الباهر في مختلف المجالات.

ونوه نشأت في تصريحات له اليوم، بترحيب مصر عبر الرئيس السيسي، بإطلاق التقرير الخاص بمصر فى إطار الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، وتأكيده حرص مصر على دعم الآلية بصفتها إحدى الدول المؤسسة لها، والتعاون معها لتعزيز عملها، والامتثال لمبادئ الحكم الرشيد وتعزيز حقوق الإنسان بمصر في ظل ما تؤمن به القيادة السياسية من ضرورة تلبية احتياجات ملايين المصريين في مستوى معيشة لائق وحياة كريمة، تؤمن فرص التنمية المستدامة وتعزيز فرص الإصلاح والتطلع للمستقبل.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن الكثير من المشاريع الضخمة التي تقوم بها مصر بقيادة وتوجيهات الرئيس السيسي سواء في مستقبل مصر الزراعي أو مشاريع الإسكان الاجتماعي أو التنمية الصناعية أو القضاء على العشوائيات او إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة كلها تصب في صالح مشاريع النهوض بالإنسان المصري.

واختتم نائب الصعيد، بأن مشروع حياة كريمة والذي يعمل على تحقيق تنمية مستدامة لنحو 60 مليون مصري، يعيشون في مئات القرى المصرية هو تأكيد على الالتزام المصري التام بحقوق الإنسان والحكم الرشيد والنهوض بكافة المناطق والشرائح السكانية في المجتمع.