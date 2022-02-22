بإطلالة كلاسيكية.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

تألقت الفنانة دنيا سمير غانم في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت دنيا الأنظار بجمالها ولاقت تفاعلا كبيرا من جمهورها عبر السوشيال ميديا، في لوك كلاسيكي أنيق يبرز جمالها ببدلة سوداء، وشنطة يد ذهبية.

وأكدت دنيا سمير غانم، أنها تريد الوقوف مرة أخرى أمام النجم يحيى الفخراني، جاء ذلك في تعليق لها عبر خاصية ستورى بحسابها على موقع "انستجرام".

وقالت دنيا: أحب كل أنواع الأغاني ونفسى أغنى مع نفسى الأول.

وعن نوع الأفلام والمسلسلات التي تتمنى تقديمها غير الكوميدي أجابت: كل الأنواع إن شاء الله ما عدا الرعب.